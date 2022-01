Nasce a Foggia 'Azione Universitaria'

Il 22 gennaio è stata costituita Azione Universitaria. L’associazione studentesca, presente già in numerosi atenei italiani, ma che a Foggia mancava. Da anni, il mondo dell’associazionisimo universitario risente della mancanza di pluralismo in Capitanata. Alla guida nella nostra provincia, è stato scelto dal Presidente Nazionale di Azione Universitaria, Nicola D Ambrosio, il foggiano Vincenzo Catalano. Il giovane universitario, proveniente dalla fucina di Gioventù Nazionale (movimento giovanile di Fratelli d’Italia) guidato da Mario Giampietro, ha guidato con proficuo successo Azione Studentesca , e questo non è passato inosservato ai vertici nazionali di Azione Universitaria i quali nella persona del presidente nazionale hanno proposto a Catalano questa importante responsabilità in Capitanata.

Un successo targato anche Gioventù Nazionale, la quale ha espresso ancora una volta personalità che sono in grado di far fronte a responsabilità importanti anche in ambito accademico.

“Ringrazio Nicola per la fiducia. Il mio progetto, verterà principalmente nel portare un pluralismo all’interno del mondo accademico foggiano. Negli ultimi anni, vi è stata una monopolizzazione della voce studentesca, lasciando chi non si riconosceva, senza rappresentanza. Voglio dare voce agli studenti che non vedono nelle attuali associazioni l’espressione delle proprie idee e valori. Mi batterò sin da subito, su iniziative che possano riportare attraverso i nostri rappresentanti nazionali alla piena capienza dell’ateneo. Tornare a vivere pienamente l’Università è un fattore importante di socialità, nonché di normalizzazione dell’attività accademica. Infine, dobbiamo sensibilizzare i nostri colleghi, risvegliando le coscienze sul tema che tanto penalizza il nostro territorio: La Quarta Mafia. Noi studenti universitari dobbiamo essere portatori di messaggi di legalità” ha dichiarato Catalano.

Il Presidente di Au Nicola D’Ambrosio si è mostrato entusiasta e ha auspicato di poter in futuro raccogliere i frutti di un lavoro che sarà “importante, ma che con tenacia e abnegazione arriveranno” A margine dell’evento anche il Presidente Provinciale di Gioventù Nazionale Mario Giampietro sottolinea: “Siamo molto contenti che Gioventù Nazionale esprima giovani che possano guidare realtà come quella di Azione Universitaria. A Vincenzo auguro buon lavoro”.