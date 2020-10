A Foggia ci sono anche i 'calendiani'. L'Azione di Triventi: "Progetto politico nuovo e credibile"

In provincia di Foggia si struttura il progetto politico dell'ex ministro Carlo Calenda. In Capitanata sono sei, ad oggi, i Gruppi d'Azione, a Carapelle, Foggia, Lucera, San Nicandro Garganico, San Severo e Vieste. Il movimento politico si sta consolidando con nuove adesioni. Nella città capoluogo è Michele Triventi il coordinatore cittadino. La sua nomina è stata fortemente voluta dal deputato Nunzio Angiola, professore dell’Università di Foggia.

Proviene dall'Udc e, sin da giovanissimo, ha ricoperto il ruolo di assessore a Candela, suo paese d'origine, prima con Nino Santarella poi con Nicola Gatta. È stato anche consigliere nazionale del partito dal 2014 al 2019. Da ormai sette anni vive a Foggia, una città che per lui "merita molto di più di quanto riesce ad esprimere”. Foggia in Azione si ripropone di ascoltare le istanze dei più deboli, stimolare le istituzioni affinché siano più presenti, coinvolgere i cittadini, soprattutto i più giovani, per renderli protagonisti del loro futuro per passare all'Azione, appunto, "perché Foggia è più forte di chi la vuole debole".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Non è possibile vedere una città così grande che nel 2020 ancora non riesce ad attuare la raccolta differenziata dei rifiuti - afferma Michele Triventi - Non è accettabile avere un livello di disoccupazione giovanile così elevato. Non è possibile assistere ad episodi di violenza e di illegalità in determinate zone della città completamente dimenticate. C’è molto da lavorare, dunque, per rendere la città più vivibile, più attrattiva, più sicura e più partecipata. Sono certo che questo desiderio è vivo in molti cittadini foggiani che saranno pronti a sposare un progetto politico nuovo, credibile ed attuabile".