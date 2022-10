Stea incompatibile per il Tribunale, Emiliano avoca a sé le deleghe

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha avocato a sé le deleghe in materia di organizzazione, personale e contenzioso amministrativo. A seguito dell?ordinanza della prima sezione civile del Tribunale di Bari che ha sollevato l?incompatibilità di Gianni Stea con la carica di consigliere regionale, in quanto considerato debitore della Regione per bolli auto non pagati, l?assessore aveva annunciato che si sarebbe astenuto dalle attività istituzionali fino alla materiale proposizione dell?appello. Preso atto dell?autosospensione temporanea da ogni funzione, il governatore ha ritirato le deleghe.