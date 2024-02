Autorizzato impianto di trattamento dei fanghi. Il sindaco di Apricena: “Devono passare sul mio cadavere”

“Faremo le barricate. Devono passare sul mio cadavere”. È la promessa di Antonio Potenza, sindaco di Apricena, pronto a tutto per fermare la realizzazione di un impianto per il trattamento di fanghi biologici. La Provincia di Foggia, lo scorso 8 febbraio, ha rilasciato il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale con oltre sessanta prescrizioni, subordinato, peraltro, al titolo edilizio e alla variante urbanistica del Comune di Apricena.

Il Paur, insomma, non costituisce un permesso a costruire. Si tratta di un investimento da quasi 8 milioni di euro. È un progetto della società Il Tulipano srl di Carmignano, in provincia di Prato, che fa capo alla società Ecoambiente. L'azienda, avendo una consistente porzione del bacino di utenza in Puglia, ha pensato di dotarsi di un proprio impianto.

La piattaforma di trattamento dei fanghi provenienti principalmente da impianti di depurazione di acque reflue civili e dal settore agroalimentare occuperebbe un’area di circa 21.680 metri quadrati nella zona industriale di Apricena. Il nuovo impianto avrebbe una capacità di trattamento pari a 70mila tonnellate annue. La prima istanza per l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale risale al 2020.

A Giugno del 2022 è partita la Conferenza di servizi che si è chiusa il 15 dicembre scorso con il parere favorevole di compatibilità ambientale della Provincia, espresso dal funzionario tecnico del Settore Assetto del Territorio e Ambiente ing. Luigi Teta, in qualità di responsabile del procedimento.

Premesso che il parere espresso dall’Amministrazione comunale non è vincolante ai fini del rilascio dell’Autorizzazione Unica, il Comune ha dichiarato la propria contrarietà alla proposta progettuale con due delibere di Giunta e Consiglio risalenti a febbraio e marzo del 2022.

L’Ufficio Tecnico, però, dal canto suo, ha comunicato il nulla osta di compatibilità urbanistica, confermato l'anno scorso. Nell’ultima seduta della Conferenza di servizi, l’ingegner Teta ha evidenziato che entrambe le delibere “hanno valore meramente politico” e ha sottolineato che la valutazione tecnica spetta alla Provincia, tenendo conto di tutti gli atti e pareri. “Tra questi emergono due pareri favorevoli del Settore VII – Urbanistica Ambientale, a firma di due dirigenti diversi”, ha fatto notare rispetto agli atti del Comune.

Il Comitato Via, a novembre del 2023, ha espresso parere non favorevole, ma i pareri favorevoli, con “prescrizioni stringenti”, secondo la Provincia, prevalgono tanto da superare tutte le criticità. “La prevenzione e la riduzione delle possibilità che possano verificarsi emissioni o eventi inquinanti, e quindi evitare un impatto ambientale – si legge nel provvedimento -, possono essere raggiunti con l’ausilio di idonee misure e attrezzature (es.: utilizzo di biofiltri, installazione di nasi elettronici, frequenza di monitoraggio, sospensione attività in caso di superamento limiti emissioni, ecc.), che risultano essere ampiamente contenute nei pareri favorevoli sia del Comitato Tecnico Provinciale Rifiuti sia dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente”.

La società Il Tulipano ha giudicato inaccettabile la prescrizione sull’ottenimento della variante urbanistica da parte del Comune di Apricena, questione che considerava superata con il nulla osta dell’Ufficio Tecnico, ma le osservazioni sono state respinte. La società dovrà acquisire la variante urbanistica relativamente alla porzione progettuale ricadente in area agricola.

Il rilascio dell’autorizzazione da parte della Provincia ha fornito un assist alle opposizioni a quattro mesi dalle elezioni amministrative.

I consiglieri comunali del gruppo consiliare ‘Apricena Città Libera’ sostengono che l’Amministrazione non abbia fatto nulla per impedire che l'impianto ricevesse le autorizzazioni, dando seguito alla delibera del Consiglio comunale del 2022.

Il gruppo teme che un impianto del genere possa inondare la città di cattivi odori, rendendo irrespirabile l’aria. A tal proposito, nel progetto si precisa che, oltre a trattare “fanghi a pericolosità nulla”, tutte le fasi avvengono “all’interno del fabbricato di lavorazione, quindi in ambiente completamente chiuso, confinato e mantenuto in depressione con apposito sistema di captazione e rilancio dell’aria interna al sistema di abbattimento”.

Ora, però, il caso diventa politico, materia di campagna elettorale. Il gruppo ‘Apricena Città Libera’ accusa il sindaco di aver nascosto “non uno ma ben due pareri positivi all’impianto da parte del Comune” e chiede che l’argomento si porti in Consiglio comunale. “In tema urbanistico solo il Consiglio comunale è deputato ad esprimersi. Pertanto, bando alle chiacchiere e voti in Consiglio comunale parere contrario alla variante urbanistica”.

Il sindaco Antonio Potenza bolla come “strumentalizzazioni del Pd, dopo due anni di letargo” le dichiarazioni. Chiarisce che le autorizzazioni non consentono di iniziare i lavori. “Gli atti possono essere impugnati. Faremo ricorso e tutto quello che c’è da fare, perché non vogliamo questo tipo di investimento – assicura Potenza - Il territorio lo governiamo noi e sullo sviluppo del nostro territorio decidono i cittadini di Apricena”.