Ponti di Marina di Lesina da ricostruire, ok al finanziamento della Regione Puglia

Semaforo verde dalla Regione Puglia per lo stanziamento dei fondi per la ricostruzione del ponte di Punta Pietre Nere e il rifacimento del cosiddetto 'ponte di mezzo' a Marina di Lesina. La Giunta guidata da Michele Emiliano, nella seduta di oggi, lunedì 23 maggio, ha autorizzato il dirigente della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture a procedere al finanziamento in favore del Comune di Lesina dell?intervento per la ?ricostruzione del ponte di viale Pietra Maura, per la demolizione e ricostruzione del ponte di viale del Sole e per la regolarizzazione di un tratto del canale Acquarotta dalla foce fino al ponte di viale Pietra Maura?, previa quantificazione delle necessarie risorse a cura dell?amministrazione comunale.

Il ponte sul porticciolo peschereccio era stato abbattuto a giugno del 2021, dopo la caduta di calcinacci e frammenti della struttura, interdetta per anni alla circolazione veicolare e al transito pedonale. Nell?ambito delle attività di monitoraggio del fenomeno del dissesto idrogeologico svolte dall?Ufficio Tecnico del Comune, già nel 2020, era stato accertato, invece, che il ponte di mezzo che attraversa il canale Acquarotta e conduce ai lidi, lungo la parte finale di viale del Sole, versava in condizioni di avanzato stato di fatiscenza (inesistenza di copri ferro all?estradosso della trave di appoggio, corrosione delle armature dovuta alla carbonatazione del calcestruzzo), che destavano serie preoccupazioni tanto da richiedere prove di carico regolarmente effettuate.