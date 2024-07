La Tari aumenta ancora a Foggia, l'assessore al Bilancio minimizza: "Piccoli ritocchi solo per alcune categorie"

Lievitano le tariffe della Tari a Foggia. L’assessore al Bilancio Davide Emanuele lo definisce un “minimo aumento generalizzato” della tariffa sui rifiuti 2024.

Si aggira, secondo i calcoli dei suoi uffici, attorno al 2-2,5%. Ai microfoni di FoggiaToday, prima del dibattito in aula, aveva parlato di “mini modifiche per alcune fasce di cittadini, tra i 10 e i 20 euro l'anno”.

Le tariffe “rimarranno sostanzialmente invariate”, ha affermato prima di relazionare in Consiglio comunale.

“C'è stato un aumento leggero del Pef complessivo rispetto a quelle che erano le previsioni stimate nel 2022, però è intervenuto il nuovo contratto di servizio con Amiu e quindi, sostanzialmente, il costo preventivato è rimasto identico. Ci sono stati minimi ritocchi, non per tutti, ma soltanto per alcune categorie”, spiega l’assessore.

Il Piano economico finanziario validato dall’Ager ha subito un aumento di 1.300.000 euro. L’assessore al Bilancio ha spiegato che deriva da un aumento generale di costi di gestione, prezzo del carburante nel 2022, impennata del tasso di inflazione e ulteriori addizionali di Arera.

Il gettito del tributo, come noto, deve coprire i costi di gestione del servizio. Da qui, l’aggiornamento tariffario approvato oggi a maggioranza. E ad aumentare è la parte variabile che incide sulla tariffa.

Stando a quanto riferito dall’assessore Emanuele, i nuclei composti da una o due persone “andranno a risparmiare”, mentre un aumento “leggermente più sostanzioso” toccherà alle utenze non domestiche.

Diversi i calcoli dell’opposizione: “Una famiglia di quattro persone avrà un aumento di circa 50 euro”, ha detto l’ex candidato sindaco del centrodestra Raffaele Di Mauro. Numeri alla mano, il capogruppo di Fratelli d’Italia, Claudio Amorese, ha dettagliato i costi marcando la differenza tra il 2023 e il 2024.

A sentire l’assessore, solo un aumento del tasso della raccolta differenziata potrebbe alleggerire le bollette dei foggiani.

“Dall'attivazione del porta a porta per le utenze non domestiche, abbiamo registrato un incremento dei dati sulla raccolta differenziata – riferisce Davide Emanuele -. Continuando su questo versante, sicuramente, nei prossimi anni, si potranno andare a rivedere anche al ribasso le tariffe, perché il servizio di gestione dei rifiuti si deve mantenere sulle tasse, quindi il cosiddetto full recovery cost”.

La minoranza, a partire dal consigliere civico Giuseppe Mainiero, ha evidenziato le criticità del servizio.

“Il servizio sicuramente deve essere migliorato – ammette Davide Emanuele -. L'assessora Aprile, la vicesindaca, ci sta lavorando. Stiamo lavorando anche a una revisione del piano industriale, perché, ovviamente, rivedendo il piano industriale, si potrà migliorare il servizio. Ci saranno a breve anche nuovi mezzi per la pulizia delle strade. Insomma – conclude -, si sta lavorando per un miglioramento e un'implementazione del servizio”.