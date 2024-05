Audio choc contro stranieri e omosessuali, l’aspirante candidato si difende: “Illazioni per infangare me e il partito”

Un “audio tagliato”, tra amici, “senza discriminazione”, in una chat privata “dove si scherza e si fanno battute approssimate”. Così Matteo Delle Vergini si difende sui social dopo il vocale choc pubblicato dalla pagina Instagram ‘San Severo Trash’ diventato virale.

Si dichiarava fascista, contro gli stranieri, i delinquenti e gli omosessuali e si proponeva come l’alternativa a Torremaggiore, con il santino già pronto. Fratelli d’Italia ha fatto marcia indietro e non compare nella lista.

“Purtroppo ci sono persone che giocano sulla pelle degli altri, soprattutto in campagna elettorale”, ha scritto l’aspirante consigliere ‘squalificato’.

Era convinto che quelle che derubrica come battute rimanessero nella chat, “senza malizia”, ma evidentemente dopo uno screzio l’audio è finito in rete (“se uno si manda a quel paese e poi viene pubblicato è normale che vieni visto male”).

“Queste sono solo illazioni per infangare me e il partito a livello nazionale, significa che io sono agricoltore e la politica non fa per me”, dice ad amici e conoscenti ringraziandoli per il supporto. “Scusate se sono troppo spontaneo e frenetico quando parlo”, conclude.

Resta la gravità delle frasi pronunciate, indipendentemente dal contesto, che non basta a giustificarle.

Il caso era finito sulle pagine nazionali. Il partito aveva preso subito le distanze dalle “gravi esternazioni”, aveva chiarito che l’aspirante candidato indipendente non era iscritto a Fratelli d’Italia e che non avrebbe fatto parte della lista. Si era dissociata anche la candidata sindaca del centrodestra sostenuta dai meloniani, Margherita Di Pumpo: "I suoi disvalori non ci appartengono".