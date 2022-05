Gino Lisa di nuovo operativo, la politica esulta ma non abbassa la guardia

Parlamentari, consiglieri regionali, sindaci e partiti esultano per l’attivazione dei voli e l’effettiva operatività dell’aeroporto Gino Lisa. Un entusiasmo bipartisan emerge dalle dichiarazioni arrivate alla spicciolata dal mondo politico.

“Avevamo preso un impegno e lo abbiamo mantenuto”, così il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha sintetizzato sui social i contenuti della conferenza stampa ‘Foggia è in pista’, quando ha annunciato i nuovi collegamenti che saranno operati da settembre dalla compagnia Lumiwings per Milano, Catania, Torino e Verona. “C’è un enorme lavoro dietro questo risultato, un lavoro di squadra che punta alla crescita economica e turistica di questa meravigliosa provincia tutto l’anno”.

La ripresa dei voli dal Gino Lisa “può costituire un’occasione di riscatto e ripartenza per Foggia e la Capitanata – ha commentato il deputato Pd Michele Bordo - Noi abbiamo sempre creduto, anche quando qualcuno a Bari sosteneva il contrario, nella strategicità dell’aeroporto per rilanciare complessivamente il territorio. Non a caso abbiamo insistito molto con l’Europa, l’ho fatto anch’io da presidente della commissione Politiche europee della Camera dei deputati, per superare le difficoltà che per anni non hanno consentito allo scalo foggiano di funzionare. Il lavoro e l'impegno del vicepresidente della regione Puglia, Raffaele Piemontese, sono stati decisivi per la ripresa dei voli da Foggia, a dimostrazione del fatto che c’è anche una politica capace di mantenere gli impegni presi con i cittadini. Sappiamo tutti quanti erano coloro i quali non credevano alla realizzabilità della nuova pista, poi diventata invece una realtà”. Il deputato Dem è consapevole che “vinta questa battaglia, adesso dobbiamo vincere la battaglia dei passeggeri, costruendo sinergie tra imprese, cittadini, istituzioni e territori. Deve essere questa la priorità e l’impegno dei prossimi mesi ed anni, con l’unico obiettivo di far crescere l’aeroporto di Foggia e ridare speranza a tutta la Capitanata”.

I Cinquestelle, con cauto ottimismo, rivendicano il ruolo decisivo dell’allora ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Toninelli per il riconoscimento del Sieg (Servizio di Interesse Economico Generale) nel 2019, propedeutico al prolungamento della pista, “passaggio fondamentale e per nulla scontato", e ricordano l’impegno dei portavoce alla Camera Marialuisa Faro, Carla Giuliano, Giorgio Lovecchio, al Senato Gisella Naturale e Marco Pellegrini, alla Regione Puglia Rosa Barone e al Parlamento Europeo Mario Furore. Sperano che “le previsioni vengano rispettate e gli impegni assunti vengano mantenuti, attraverso la sensibilità necessaria e le risposte in linea con le aspettative e le esigenze”.

Promettono di vigilare affinché alle parole seguano i fatti. “Arriviamo a questo risultato con colpevole ritardo, dopo un percorso lunghissimo, che ha visto troppi ostacoli”, osserva il senatore Pellegrini che si augura che “non si frappongano altri ostacoli”. Il deputato M5S Giorgio Lovecchio, vice presidente della commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione alla Camera, parla di un traguardo importante, “frutto di una bella sinergia tra le istituzioni regionali, il comitato Vola Gino Lisa e l'opera di noi parlamentari, che con la nostra attività di controllo, con le interrogazioni e con i mezzi a nostra disposizione, abbiamo contribuito a quello che potrebbe essere un capitolo importante per la storia di Foggia e Provincia”. “Quando si fa squadra non si può che vincere”, ha aggiunto la senatrice Gisella Naturale. La consigliera del M5S e assessora al Welfare della Regione Puglia Rosa Barone parla di un traguardo storico: “In questi anni tutti noi consiglieri e assessori foggiani, assieme al presidente Emiliano, ci siamo impegnati per questo obiettivo”, rimarca. “Continueremo a lavorare affinché tutto vada per il verso giusto”.

Il consigliere regionale della Lega Joseph Splendido può sciogliere il nodo che tre mesi or sono aveva fatto dinanzi alla commissione Trasporti e ad Aeroporti di Puglia, quando "a seguito di una mia richiesta di audizione e al dibattito burrascoso che ne seguì tra il sottoscritto e i vertici di Adp, la società si impegnò a far volare il Gino Lisa nel giro di sei mesi. Primo passo fatto". Parla di un momento storico: "Finalmente, e dopo tante battaglie, la nostra terra riacquista quel minimo di attenzione e dignità che da sempre merita". Ma, avverte, dovranno obbligatoriamente seguire altri passi: "Guai a pensare che per la Capitanata questo sia un punto di arrivo: è semplicemente una linea di partenza. Sono fiero del mio territorio, che non ha mai smesso di combattere e di alzare la voce su questo fronte, poiché il risultato è il frutto del suo crederci e lottare, dell’impegno corale di tutti, ciascuno per la propria parte di competenza, sensibilità e responsabilità. Non abbassiamo la guardia, mai”.

“Il lavoro della Regione Puglia è stato in questi ultimi mesi incessante e di collaborazione con il Comitato Vola Gino Lisa e Aeroporti di Puglia Spa – è il commento del consigliere regionale Antonio Tutolo - La Provincia di Foggia è una splendida terra, continuo a ripetere, ma senza le imponenti opere infrastrutturali di cui necessita resterà la Cenerentola delle province pugliesi. Avere un aeroporto attivo è il minimo per garantire una possibilità di sviluppo a questo territorio, a cui non mancano turismo e potenziali incrementi dell'attività agricola e industriale”.

È un punto di partenza più che un traguardo raggiunto, “anche in ragione della proiezione di un flusso di 150mila passeggeri annui che dovrà essere ora rispettata”, secondo il presidente della Provincia Nicola Gatta, che riconosce alla Regione Puglia e ad Aeroporti di Puglia il merito di questo risultato. “Accanto ai collegamenti nazionali, inoltre, il nostro territorio ha bisogno anche di rotte internazionali, per le quali auspico che si cominci a lavorare presto. E di voli charter, da attrarre con il contributo fondamentale dei tour operator. Comincia dunque adesso un percorso altrettanto importante, attraverso cui realizzare efficaci strategie di marketing che sappiano collocare adeguatamente il nostro 'brand' sul 'mercato', in modo da valorizzare al massimo in primo luogo le nostre molteplici potenzialità turistiche: quelle balneari, quelle storico-culturali e religiose, quelle enogastronomiche, paesaggistiche ed ambientali - prosegue Gatta - Destagionalizzare l'offerta è un imperativo di cui si discute da anni. Adesso è una necessità che non può essere rinviata. Non possiamo perdere di vista che il nostro principale bacino di passeggeri resta quello del turismo che arriva in Capitanata e sceglie il nostro territorio. La vera scommessa sta quindi nel promuovere questo potenziale nella grande rete del trasporto aereo italiano ed estero. È un compito che spetta innanzitutto alla Lumiwings, naturalmente con la collaborazione degli attori economici ed istituzionali del territorio. In quest'ottica spero di poter incontrare quanto prima i dirigenti della compagnia, per discutere insieme di questo obiettivo. Un'attività assieme alla quale, come ho avuto modo di dire in occasione del bellissimo convegno organizzato nelle scorse settimane dal Comitato 'Vola Gino Lisa', bisogna esaltare la funzione di provincia 'cerniera' della Capitanata, ponendola concretamente a servizio di un'area sovraprovinciale. Quindi riprendendo seriamente ed attualizzando l'intuizione del compianto presidente Antonio Pellegrino relativa al 'patto delle quattro Province', aprendo un dialogo con le istituzioni dei territori limitrofi alla Puglia e alla Capitanata, che vanno collegati al 'Gino Lisa' attraverso trasporti efficienti e puntuali. Anche immaginando nuovi accordi per potenziare l'offerta attuale”.

Pronti al decollo anche i sindaci. “La classe dirigente politica e imprenditoriale deve dimostrarsi da subito capace di intercettare le opportunità, attraverso programmazione, progettualità, lungimiranza e visione d’insieme”, ha affermato il primo cittadino di Manfredonia Gianni Rotice in riferimento all’operatività dell’aeroporto Gino Lisa e alle strategie turistiche della Puglia presentate nella stessa giornata nell'ambito della tappa foggiana del tour Puglia 365. “A noi il compito di volare più che possiamo e di valorizzare il nostro aeroporto ed il nostro stupendo territorio”, ha detto il sindaco di Lucera Giuseppe Pitta.

“È il momento che questa provincia metta da parte litigi, personalismi ed ogni preconcetto per rinascere, finalmente crescere con l’aiuto della Regione affinché prenda seriamente coscienza delle sue grandissime, importanti potenzialità e prenda il volo”, è stato il commento del sindaco di Lesina Primiano Di Mauro alle parole del presidente Michele Emiliano a margine della presentazione del piano strategico del turismo.

“Ora tocca a noi! Sarà nostro dovere rilanciare il territorio creando un’idea chiara e condivisa di sviluppo – ha scritto il Partito Democratico di Foggia - il nostro impegno andrà verso la creazione di una rete di servizi efficiente, una promozione su vasta scala della nostra città nelle sue bellezze storiche e artistiche, un lavoro di cura del decoro urbanistico”.