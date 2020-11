Attentato via Molfetta, la solidarietà dell’on. Giuliano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

“Attendiamo di capire le dinamiche di quanto accaduto in via Molfetta. Non sappiamo se esiste o meno una correlazione di natura criminale con altri precedenti attentati che negli ultimi mesi hanno colpito diverse attività commerciali del capoluogo dauno. Lo Stato ha vinto tante importantissime battaglie all’interno di una serrata e costante guerra contro la criminalità ed il sopruso delinquenziale che prosegue senza sosta. Non bisogna cedere alla rassegnazione perché anche in questo caso la risposta dello Stato non si farà attendere. Nell’esprimere piena e totale solidarietà ad Amedeo Matera sottolineo che lo Stato è al fianco dei cittadini onesti del nostro territorio e fa sentire ogni giorno la sua autorevole presenza nella nostra terra, come dimostrato da ultimo con la importantissima operazione contro la criminalità organizzata #decimabis” compiuta qualche giorno fa. Queste le dichiarazioni dell’On. Carla Giuliano, parlamentare del M5S di San Severo, in relazione al presunto attentato dinamitardo di ieri sera in Via Molfetta a Foggia. “Siamo certi che in tempi rapidissimi le Forze dell’Ordine faranno chiarezza sull’accaduto. Non dobbiamo lasciare il passo alla paura, ma dobbiamo, ciascuno per la sua parte, combattere uniti e a testa alta contro la violenza criminale”, conclude la parlamentare del M5S di San Severo.