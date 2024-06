Equilibri instabili nel campo largo: i socialisti tornano in aula, ma spunta un astensionista a Cinquestelle

Primi mal di pancia nei Cinquestelle al Comune di Foggia. Non passano inosservate le astensioni del consigliere comunale M5S Francesco Salemme in tutte le votazioni prima del rinvio del Consiglio, alla notizia della morte dell’ex sindaco Paolo Agostinacchio.

Probabilmente, avrebbe continuato ad astenersi ad oltranza, inviando un chiaro segnale alla sindaca e a tutto il campo largo progressista.

Pare, infatti, che l’accapo in discussione, vale a dire l’atto di indirizzo per armonizzare tutti i regolamenti in materia di controllo analogo delle partecipate e avviare l’iter per l’allargamento dei Cda da 3 a 5 componenti, non fosse motivo di disappunto o imbarazzo.

Di fatto, però, non ha seguito la linea della maggioranza che, compatta, aveva chiaramente indicato di votare a favore della delibera.

Nonostante la concomitanza con le imminenti nomine nei Consigli di amministrazione delle ex municipalizzate, non sarebbero le logiche spartitorie, in questo caso, a generare malumori.

Il pentastellato, invece, avrebbe espresso, così, il suo malcontento e la sua insofferenza rispetto alle dinamiche dell’Amministrazione Episcopo. Non gli starebbe piacendo l’andazzo, insomma.

Lamenterebbe uno scollamento tra i consiglieri di maggioranza e la Giunta comunale che, sostanzialmente, andrebbe avanti per conto suo. Lo stesso trattamento sarebbe riservato anche ai consiglieri delegati che, per la natura degli incarichi di collaborazione, studio, ricerca e promozione di azioni positive, sarebbero chiamati a collaborare con la sindaca e la Giunta e a formulare proposte e soluzioni.

Nella sua qualità di consigliere delegato alle iniziative per i quartieri Candelaro e Cep, Francesco Salemme sarebbe rimasto inascoltato, sconfessando, così i buoni propositi di coinvolgere appieno i consiglieri comunali nell’azione amministrativa.

Sarebbero rimaste inevase alcune istanze relative al quartiere Candelaro sottoposte all’attenzione dell’assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Galasso. Non ci sarebbe feeling neanche con l’assessora alla Cultura Alice Amatore, specie dopo i fatti del concertone del primo maggio, e finanche con l’assessora pentastellata Lucia Aprile, circostanza che sarebbe motivo di attrito nel suo stesso gruppo.

Mancherebbe la condivisione e l’auspicata collegialità. Da qui il segnale per cambiare passo, lanciato direttamente alla sindaca Maria Aida Episcopo, chiamata a riannodare i fili del dialogo tra l’esecutivo e la maggioranza e a garantire le prerogative dei consiglieri delegati. Effetti collaterali di un campo extra large.

Recuperati alla causa, invece, i socialisti. Mino Di Chiara e Stefania Rignanese ieri sono tornati in aula, segno che il Psi ha ottenuto un riconoscimento almeno nei Cda. Il capogruppo ha risposto per le rime alle opposizioni che hanno subito ricondotto la loro presenza e la ritrovata unità alle trattative sui posti nelle società partecipate.

Non accetta “prediche” da chi ha fatto parte della precedente amministrazione. “Aumentare il numero da 3 a 5 – ha aggiunto a proposito dei componenti del Cda - per noi significa solo ampliare la partecipazione democratica di chi andrà a gestire le ex municipalizzate”.