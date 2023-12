Due nuovi dirigenti in Provincia, Gatta: "Li avevamo già, costerannno 200mila euro all'anno in più"

L'assunzione a tempo determinato dei due nuovi dirigenti Antonello De Stasio e Luciano Follieri che si occuperanno di viabilità, grandi infrastrutture, dissesto idrogeologico, difesa idraulica, edilizia sismica, appalti, Sua, espropri, assetto del territorio e ambiente (Pnrr compreso), costerà alle casse delle Provincia di Foggia, 200mila euro in più all'anno, fa notare l'ex numero uno di Palazzo Dogana, Nicola Gatta.

"L'ingresso di questi due dirigenti rappresenta una grande opportunità in quanto porteranno idee fresche e nuove prospettive per potenziare e migliorare ulteriormente le politiche e le iniziative in corso, soprattutto in vista dalle scadenze stringenti connesse agli interventi finanziati coi fondi del Pnrr" (Giuseppe Nobiletti)

Secondo l'ex numero uno di Palazzo Dogana, l'attuale presidente Giuseppe Nobiletti, continuerebbe a non utilizzare criteri oggettivi e a non rispettare norme e cittadini.

I neo assunti vanno a sostituire l’architetto Angelo Iannotta e l’ingegner Giuseppe Cela, "già dipendenti di ruolo a tempo indeterminato della Provincia di Foggia e che quindi continueranno ad essere stipendiati" spiega il sindaco di Candela, che non dubita della professionalità dei due neo assunti ma sostiene che fosse una 'operazione evitabile, anche perché, per assumere esterni, la normativa è chiara e impone di 'pescare' dal personale già presente in organico, questo per evitare esborsi inutili e perché gli interni sono professionisti affidabili e preparati, esattamente come Iannotta e Cela. Non c'è, quindi, una motivazione plausibile"

Nicola Gatta continua: "Queste due nuove nomine giungono quando si è in un momento delicato del Pnrr: alcune procedure sono in fase avanzata e già predisposta da Iannotta e Cela. Mi riferisco, ad esempio, a quelle della Ciclovia Adriatica e della Strada Regionale 1 'Pedesubappenninica', che proprio adesso sono in fase di aggiudicazione dei lavori".

Il primo cittadino di Candela conclude: "Qualche giorno prima di questa nuova idea strampalata, Nobiletti lamentava il fatto che fosse stato costretto ad aumentare la Tefa (700.000 euro in più all’anno) perché le casse dell’Ente erano vuote, senza preoccuparsi di mettere le mani direttamente nelle tasche dei cittadini di Capitanata. Oggi assistiamo a questo sperpero senza ritegno di soldi pubblici".