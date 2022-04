Assolto il sindaco di Apricena

Antonio Potenza gioisce alla notizia dell'assoluzione dall'accusa di peculato. Lo fa con un post su Facebook. Il sindaco di Apricena, coinvolto nell'inchiesta 'Madrepietra' che il 23 luglio 2019 gli costò gli arresti domiciliari, dopo quasi tre anni è stato assolto da un'altra accusa - la seconda - perché il fatto non sussiste.

Carissimi, desidero comunicarvi con gioia, che il mio avvocato mi ha appena notiziato della sentenza di assoluzione per l'ipotesi di peculato (secondo la accusa avrei utilizzato l'auto del Comune per andare a Foggia per scopi personali) nell'indagine che circa tre anni fa mi ha visto coinvolto, con un clamore mediatico nazionale senza precedenti. Su tre accuse sollevate nell'indagine, due sono cadute. Resta da definire la posizione residuale relativa all'abuso di uffcio (acquisto di tre telecamere installate a palazzo di Città), su cui siamo fiduciosi di arrivare alla stessa conclusione. Ringrazio il Collegio giudicante e la Procura, che nonostante la diversa posizione iniziale, ne ha chiesto l'assoluzione. Un ringraziamento sincero ed affettuoso all’avv. Roberto Eustachio Sisto e ai suoi colleghi dello studio FPS. E a tutti voi, che da anni mi continuate a sostenere, con affetto, stima, vicinanza, motivo per cui continuo insieme a chi mi sta a fianco a lavorare giorno e notte per il bene della mia città e del nostro territorio. Bisogna avere fiducia nella giustizia, sempre. E avere solo pazienza"