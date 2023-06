Un assessorato per il Villaggio Artigiani: è la proposta del candidato sindaco Nunzio Angiola

“Ci sono zone della città di Foggia in completo stato di abbandono e che soffrono problematiche ataviche come il quartiere Ferrovia. Ogni situazione andrebbe affrontata con uguale priorità, che si tratti di centro o periferia. Ma lo stato di abbandono del Villaggio Artigiani rappresenta un disastro amministrativo senza precedenti con assenza di servizi, strade impraticabili, così come illuminazione e sicurezza, per non parlare poi di una urbanizzazione di questi ultimi anni abbastanza discutibile. Per affrontare tutte queste problematiche il mio desiderio è quello di istituire un assessorato che si occupi in modo specifico della zona”.

E' la proposta del candidato sindaco, Nunzio Angiola: “Individueremo forme di sgravio fiscale per chi investirà o deciderà di ristrutturare gli edifici “artigianali” della zona e lavoreremo per una campagna di rilancio creando una porta di accesso anche digitale, con la possibilità di individuare le aziende e di renderle più fruibili per i clienti. Cercheremo di riprendere anche il progetto di unire il quartiere Ferrovia con il Villaggio Artigiani, ed è un peccato che nessuno abbia pensato di portare a compimento l’idea di un sottopasso pedonale e per auto, con annesso parcheggio interrato, attraverso i fondi del Pnrr. Ci sono altre soluzioni che il gruppo di lavoro che abbiamo costituito sta valutando. Dopo le elezioni ci faremo trovare pronti per contribuire alla rinascita di Foggia, qualunque sia il ruolo che andremo a svolgere” conclude Angiola.