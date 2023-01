A San Severo i sindaci di Puglia si fanno coraggio: "Il primato degli amministratori sotto tiro fa paura"

Le fasce tricolori costellano la platea del glorioso Teatro Verdi, elegante cornice dell’assemblea regionale Anci Puglia. Sono state circa 170 le adesioni, tra sindaci e loro delegati. Il “mestiere più bello del mondo, ma anche il più faticoso”: nelle parole del presidente nazionale Antonio Decaro c’è la definizione di sindaco. “Non abbiamo i superpoteri, eserciti speciali, però abbiamo la forza delle nostre idee”. Ma c'è anche quella solitudine latente che provano a combattere facendosi reciprocamente coraggio.

È un’occasione per ritrovarsi, per quanto nel foyer gli amministratori facciano provincia, senza troppi convenevoli con il resto della regione. A fare gli onori di casa, orgoglioso, il sindaco di San Severo Francesco Miglio: l’assemblea è il segno di “un’attenzione politica” per l’intera provincia di Foggia. “Credo che serva anche a creare una rete di sindaci, e l’Anci Puglia è il momento in cui le esperienze si incontrano, le difficoltà si condividono e insieme, con una strategia ampia da un punto di vista territoriale, si condivide la strada e la soluzione”.

È intervenuto anche il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano: “È un po’ come se oggi fossi tornato a casa - ha esordito - perché la fascia che voi indossate mi ricorda quella sensazione bellissima che provavo ogni volta che l’avevo con me”. Per lui è “una bella giornata anche dal punto di vista sentimentale” perché per un anno, prima di diventare presidente della Regione, è stato anche assessore a San Severo.

In platea ci sono anche il vice presidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese e l’assessora al Welfare Rosa Barone, la senatrice Gisella Naturale e i deputati Giorgio Lovecchio e Carla Giuliano, l’europarlamentare Massimo Casanova. È una ghiotta occasione per incontrare i colleghi per i tre sindaci candidati alla presidenza della Provincia di Foggia, Nicola Gatta, Primiano Di Mauro e Giuseppe Nobiletti. I colori si mischiano tra una sessione e l’altra dell’assemblea, tra strette di mano cordiali e sorrisi.

L’Anci Puglia ha una proposta in tasca per chiedere di liberare i sindaci dal vincolo di ineleggibilità alle Regionali. In cima alle istanze del presidente Ettore Caroppo al Governo c’è anche il nodo dei segretari comunali, “figura importante per garantire la legalità e la trasparenza degli atti amministrativi, che oggi sono di fatto a ore. Lo Stato deve decidere se è fondamentale la presenza di una figura di garanzia come il segretario comunale oppure no – afferma Caroppo - se lo è ci mettano nelle condizioni di averlo a 36 ore com’è giusto che sia”. I sindaci sono stati chiamati oggi ad approvare il nuovo statuto che “sarà la stella polare dell’associazione per i prossimi anni”, come lo definisce il presidente. Poi affronteranno il percorso costituente che porterà all’elezione del gruppo che guiderà l’associazione, si stima entro marzo.

Un focus è stato dedicato alla legalità e alla sicurezza. Si è parlato anche di comuni sciolti per mafia. “Nessuno conosce gli scioglimenti come noi – ha detto dal palco il sindaco di Cerignola Francesco Bonito – Quello dello scioglimento è uno strumento fondamentale, io sono sindaco e non lo temo”. Ammette di essere stato critico sul reddito di cittadinanza, oggi si dice fortemente preoccupato del pericolo di ripercussioni sugli equilibri sociali.

“Purtroppo siamo la regione con il maggior numero di amministratori sotto tiro. Viviamo in un territorio dove la criminalità organizzata ha un’azione pervasiva. Dobbiamo fare squadra, stare insieme, per difenderci da questi attacchi e credo che la scelta dell’Anci regionale di venire proprio qui a San Severo, a organizzare quest’assemblea sul futuro delle nostre comunità, sia legata al fatto che questa comunità ha bisogno di sentire la vicinanza delle comunità pugliesi”, ha affermato Decaro che ha parlato di un “primato che fa paura”.

Chiedono al Governo di modificare le norme sulle responsabilità dei sindaci. L'Anci ne ha parlato con il ministro della Giustizia Carlo Nordio, che ha già aperto sulla modifica dell’abuso d’ufficio, oggi confermata anche dal vice ministro Francesco Paolo Sisto che ha partecipato ai lavori. “Non chiediamo l’impunità, stiamo chiedendo che ci sia un confine ben definito. In questi giorni – ha spiegato Decaro - ci sono sindaci sotto indagine, due sono stati condannati per un’alluvione, eventi meteorologici. Ecco, quello che chiediamo è un perimetro. Non si può essere indagati e soprattutto non si può essere condannati per qualunque cosa accada all’interno della tua comunità per il solo fatto che sei sindaco”.