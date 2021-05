Arresto Landella, il Pd: "È un giorno drammatico per Foggia e i Foggiani"

"È un giorno drammatico per Foggia e i Foggiani", così il Partito Democratico di Foggia commenta la notizia dell'arresto del sindaco di Foggia Franco Landella, dei consiglieri comunali Iacovangelo e Capotosto e di un imprenditore edile. "La notizia, a prescindere dagli esiti dell’azione giudiziaria, pone fine nel peggiore dei modi alla peggiore consiliatura degli ultimi 30 anni".

"Da mesi - aggiungono i rappresentanti del Pd - chiedevamo di interrompere questo stillicidio, di salvaguardare almeno la dignità dell’istituzione comunale e della città. L’arroganza, del sindaco, e l’ignavia, dei consiglieri comunali di maggioranza, hanno determinato il pessimo esito che prefiguravamo e temevamo".

"Ora che Palazzo di Città è diventato il luogo della vergogna nazionale ci auguriamo, insieme a migliaia di cittadini onesti e laboriosi, che a nessuno, tra gli eletti e i tecnici in Giunta, vengano in mente soluzioni fantasiose per salvare chissà chi e chissà cosa. In attesa che la Commissione di accesso agli atti verifichi l’esistenza o meno di condizionamenti o infiltrazioni mafiose, la città sia consegnata alle cure dello Stato affinché sia riportata legalità e legittimità".

"Temiamo - conclude il Pd - che sarà lunga la traversata da compiere per arrivare ad eleggere un altro sindaco e un altro Consiglio comunale; però, come sempre in casi del genere, prima iniziamo il viaggio e prima arriviamo alla meta".