"Giornata triste per Foggia". La Lega sull'arresto di Landella: "Il nostro lavoro proseguirà per costruire una città migliore"

"Oggi è una triste giornata per la città di Foggia. L’indagine che ha coinvolto il sindaco Landella e alcuni consiglieri comunali di maggioranza deve far riflettere le forze politiche e sociali, imponendo a tutti grande senso di responsabilità e soprattutto, come ha chiesto il procuratore, la collaborazione più diffusa alla ricostruzione della verità" è quanto dichiarano il commissario regionale della Lega Roberto Marti e il segretario provinciale Daniele Cusmai.

"La Lega si è già espressa con forza nelle scorse settimane, chiedendo al sindaco e ai consiglieri le dimissioni, perché era impossibile e non più sostenibile proseguire l’attività amministrativa in questa situazione" aggiungono.

"La Lega confida nel lavoro della magistratura e nel più rapido corso delle indagini e sarà al fianco di tutte le istituzioni preposte per garantire e tutelare la legalità, ma deve essere sempre saldo il principio garantista che tutti sono innocenti fino alla conclusione del giudizio. Il nostro lavoro per Foggia proseguirà con maggiore forza tra la gente, nelle strade e nelle piazze per costruire una città migliore e offrire ai cittadini una nuova squadra preparata e vincente”