Il segretario regionale del PD: "Solidarietà a Dattoli". L'avv. La Scala: "E' molto amareggiato"

Dal Partito Democratico pugliese, nella persona del segretario regionale Marco Lacarra, arriva la solidarietà a Vitangelo Dattoli, da ieri agli arresti domiciliari con altre cinque persone tra cui i dirigenti Acquaviva e Quartucci, rispettivamente dell'Asl di Foggia e del policlinico Riuniti di Foggia, dell'amministratore unico di Alidaunia Roberto Pucillo e della figlia Roberta Valentina Pucillo, del medico in pensione Antonio Apicella.

"Mi ha francamente turbato leggere questa mattina la notizia dell’ordinanza che ha disposto gli arresti domiciliari per Vitangelo Dattoli, direttore generale degli Ospedali Riuniti di Foggia, nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Foggia su presunti appalti truccati. Conoscendo da molto tempo la sua assoluta integrità e le sue indiscutibili competenze, faccio fatica a pensare che possa essere realmente coinvolto nei fatti di cui in queste ore gli vengono attribuite responsabilità. Pur con la dovuta cautela e nel massimo rispetto per il lavoro degli inquirenti, sono perciò molto fiducioso sugli esiti e sugli accertamenti che la magistratura svolgerà nelle prossime settimane in merito alla sua posizione. La mia solidarietà, comunque, a Vitangelo, nell'auspicio che si faccia presto luce sulla vicenda e che possa tornare quanto prima al suo impegno per gli Ospedali Riuniti di Foggia" il commento del membro della Camera dei Deputati.

Così a Baritoday, l'avvocato e legale di fiducia del dg del Riuniti, Antonio La Scala: "Il dottor Dattoli è molto amareggiato perché non si aspettava, dopo trent'anni di carriera a livelli altissimi, questa vicenda, dove ritiene di essere completamente estraneo a ipotesi di reato".