Clima infuocato dopo gli arresti in Comune. Il centrosinistra invita Landella a lasciare Palazzo di Città: "Andate via"

Le forze politiche del centrosinistra ed il Movimento 5 stelle chiedono unitariamente e a gran voce "che il sindaco, la Giunta e la maggioranza di centrodestra escano da Palazzo di Città e consentano a Foggia e ai foggiani di scegliere un governo cittadino "rispettoso della legge e all'altezza del non semplice compito di porre rimedio ai tanti guasti provocati in 7 anni di mala amministrazione"

Così Davide Emanuele - Partito Democratico, Giovanni Quarato - Movimento 5 Stelle, Gianluca Ruotolo - Articolo 1, Mario Nobile - Sinistra Italiana, Gianni De Rosa - Italia in Comune, Mino Di Chiara - Partito Socialista Italiano, Fabrizio Cangelli - Verdi, Luigi Di Claudio - Socialismo Dauno e Michele Bruno - Foggia Popolare a poche ore dall'operazione 'Nuvola d'oro' che ha portato all'arresto del consigliere comunale dei Fratelli d'Italia Bruno Longo, di un medico in pensione, di un funzionario comunale e di un imprenditore per una presunta tangente da 35mila euro legato ad un appalto per i servizi informatici. "Ciò evidenzia qualità e pervasività dell'illegalità nel Comune di Foggia" aggiungono gli esponenti del centrosinistra.

"Come sempre, siamo fiduciosi nell'operato della magistratura e attendiamo con interesse l'esito delle indagini, che riguardano servizi pubblici di primaria importanza. Detto ciò, è giusto e necessario che in frangenti così gravi chi amministra i beni comuni assuma decisioni all'altezza e non c'è dubbio che le dimissioni del sindaco o quelle della maggioranza dei consiglieri comunali siano l'unico atto adeguato da compiere. La vicenda oggetto d'indagine, è opportuno sottolinearlo, ha origine nel 2017, quando al governo della città c'erano Landella e il centrodestra, e s'incancrenisce negli anni successivi grazie alla condannabile prassi amministrativa delle proroghe dei contratti, una sorta di regola aurea dell'Amministrazione in carica. È quando le regole non sono più certe, le procedure diventano trattative private e le relazioni contrattuali perdono di valore e significato che s'insinuano malversazioni e illegalità"