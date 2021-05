Arresti Foggia, Forza Italia: "Ora rapporto trasparente per restituire fiducia e speranza ai cittadini"

“A prescindere dalle vicende giudiziarie, in cui presunzione di non colpevolezza e fiducia nella magistratura per noi sono un tutt’uno, non si può non prendere atto del clima politico deteriorato che ha caratterizzato l’ultimo periodo dell’amministrazione comunale di Foggia. È necessaria la ricostituzione di un rapporto trasparente in grado di restituire ai cittadini speranza e fiducia. Forza Italia, con le sue donne e i suoi uomini, ha la ferma intenzione di riprendere il dialogo con il territorio sulla scorta di questi solidi principi”.