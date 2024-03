La vice di Giuseppe Conte elogia Episcopo: "Ama Foggia e farà benissimo"

La sindaca Maria Aida Episcopo “ama Foggia e farà benissimo”, parola di una sua ex collega, Chiara Appendino, che ha amministrato Torino dal 2016 al 2021.

“Non ha bisogno dei miei consigli”, ha detto ai microfoni di FoggiaToday a margine della sua visita a Palazzo di Città, parlando di “una energia, una capacità, una competenza, una squadra fantastica”.

Oggi è deputata e vice presidente del Movimento 5 Stelle. Accompagnata dal coordinatore regionale, Leonardo Donno, in tarda mattinata, è arrivata in città.

Ad aspettarla c’erano il coordinatore provinciale Mario Furore, l’assessora regionale al Welfare Rosa Barone, la vice sindaca Lucia Aprile e l’assessora alle Politiche Sociali Simona Mendolicchio, il capogruppo in Consiglio comunale Mario Dal Maso e il consigliere Giovanni Quarato.

Ha provato “una grande emozione e anche tanto orgoglio”, perché la sindaca incarna la proposta M5S. “Il mestiere del sindaco è durissimo, ma è il riferimento di una comunità locale”, dice lei che ci è passata e sa cosa significa. In dono ha ricevuto una foto di piazza Giordano e un libro su Foggia.

Il ‘campo giusto’, secondo la vice di Giuseppe Conte, funziona “quando c’è una persona credibile e Maria Aida Episcopo è la dimostrazione che serve una persona credibile per vincere. È un progetto che risponde ai bisogni dei cittadini, quindi il tema della legalità, dei rifiuti, dell’ambiente, della giustizia sociale: qui c’è tutto, e sono sicura che questa grande squadra farà molto bene per il territorio”.

Alla controra, Chiara Appendino ha incontrato anche gli attivisti nella sede M5S di corso Giannone. Ha promesso di tornare per le Europee, a sostegno di Mario Furore, già immerso nella campagna elettorale.

All’ordine del giorno, dopo il saluto della vice presidente del Movimento, c’erano anche le comunicazioni del coordinatore regionale sul Gruppo Territoriale di Foggia, ancora congelato.

“Lavoreremo insieme ai nostri attivisti e ai nostri eletti per far partire quanto prima questo Gruppo Territoriale”, ha detto Leonardo Donno prima della riunione. “Stiamo discutendo, spero parta a breve, ovviamente come in tutte le comunità bisogna fare sintesi, perché poi vogliamo che parta con il piede giusto, non solo qui a Foggia, ma in tutti i territori”.