Potenza torna in Forza Italia e si porta Dell’Erba: "Con noi diventerà il primo partito"

A sorpresa, nella sede nazionale di Forza Italia a Roma, in una conferenza stampa per “illustrare l’evoluzione della situazione politica” del partito in Puglia, alla destra e alla sinistra del coordinatore nazionale e vice presidente Antonio Tajani si materializzano il consigliere regionale Paolo Dell’Erba e il sindaco di Apricena Antonio Potenza.

Nel giorno dell’addio del capogruppo in Regione Puglia Stefano Lacatena passato al centrosinistra, il partito di Silvio Berlusconi, senza troppi rimpianti, lo rimpiazza con tre new entry e festeggia. Il laboratorio politico di ‘Capitanata al Centro’, la “casa dei moderati” nata in occasione delle elezioni provinciali, confluisce all’interno di Forza Italia e aderisce anche il vice presidente della Provincia di Foggia Giuseppe Mangiacotti. Tajani saluta con affetto i nuovi amici: “Forza Italia con queste adesioni si rafforza, non soltanto in Consiglio regionale, a dimostrazione che siamo attrattivi. Se qualcuno segue altri percorsi buona fortuna”. Strizza l’occhio ai civici che, a suo dire, guardano con attenzione a Forza Italia e non alla presidenza della Regione in Puglia.

Forza Italia appariva quasi un naturale approdo dopo l’ingresso dell’eurodeputato Andrea Caroppo che il duo Potenza-Dell’Erba aveva seguito nel movimento politico ‘Sud in Testa’ e che ha parlato con Tajani di “un’ottima operazione politica, perché avere questo gruppo significa rinforzare Forza Italia non soltanto a Foggia e in provincia, ma in tutta la Regione”. Ci sarebbero “tanti altri amministratori locali” pronti a seguirli.

Paolo Dell’Erba, finora presidente del Gruppo Misto, alla prossima seduta del Consiglio regionale raggiungerà il neo capogruppo Paride Mazzotta, il consigliere regionale manfredoniano Giandiego Gatta, “amico fraterno da tanti anni”, e Vito De Palma. Il gruppo, come ha osservato proprio quest’ultimo, “con fatica era arrivato a 4 e stava ritornando a 3”.

Dimostra entusiasmo da vendere, in quel di Roma, il consigliere regionale Dell’Erba: “Assieme al sindaco Potenza, abbiamo sempre rappresentato un gruppo civico con orientamento moderato, liberale, quindi i principi e gli ideali che hanno sempre caratterizzato Forza Italia. Abbiamo pensato che fosse giunto il momento di caratterizzarci all’interno di un partito nazionale, perché quando si fa politica c’è anche voglia di crescere e lavorare per qualcosa di più importante. Il nostro impegno sarà, sul territorio foggiano ma anche in tutta la Puglia, orientato a far crescere il partito, che dalle nostre parti è in salute, ma vi posso garantire che con il nostro apporto diventerà, forse, il primo partito della provincia di Foggia”.

Potenza torna a casa dopo 8 anni, aveva lasciato Forza Italia nel 2014: “A onor del vero il mio è un rientro - ricorda - Con molto piacere sono stato berlusconiano dalla prima ora, ero poco più che adolescente quando ero già innamorato calcisticamente del presidente e quindi è stato semplice seguirlo politicamente. Sono stato eletto anche in Consiglio provinciale, qualche anno fa, nel 2008, con il Popolo della Libertà. Abbiamo sempre seguito il presidente in lungo e in largo”. Alle ultime elezioni del 2019, è stato confermato sindaco di Apricena con 71,52%, e porta in dote un bel consenso. “Questo spazio ci appaga dei sacrifici di tanti anni nella nostra provincia - ha aggiunto - perché far eleggere dal civismo, da piccole realtà, un consigliere regionale della Puglia, che purtroppo negli ultimi 15 anni abbondanti è targata centrosinistra, significa che qualcosa abbiamo seminato nel nostro territorio. A noi piace lavorare, metterci a disposizione, al servizio della collettività e di una comunità politica come Forza Italia che per noi rappresenta la casa naturale dove poterci cimentare per fare politica sana, pulita e bella”.

Tajani annuncia Giandiego Gatta, conterraneo dei nuovi arrivati, come “il trionfatore di Manfredonia”. Non avrebbe solo spalancato le braccia, ma anche “aperto il cuore”: “Sono felicissimo perché l’ingresso di Palo Dell’Erba nel gruppo regionale dà ulteriore linfa e smalto alla nostra azione politica - ha esordito il consigliere regionale - Con Antonio Potenza siamo amici da tempi ormai remoti ed è un ritorno a casa. Ci galvanizza, ed è un momento topico dell’attività politica, alla vigilia delle ormai quasi imminenti Politiche e delle elezioni amministrative del 12 giugno”. Lavoreranno al rilancio dell’azione politica del partito: “In provincia di Foggia abbiamo dimostrato che nulla è impossibile. In una città come Manfredonia, siamo riusciti ad espugnare la roccaforte più rossa della Capitanata, così come Salvatore Tatarella nel '93 espugnò Cerignola”.

Felice di questa “celebrazione”, il coordinatore regionale Mauro D’Attis: “L’ingresso di Paolo Dell’Erba e di Antonio Potenza, oltre che di Giuseppe Mangiacotti che tra l’altro conosco da diverso tempo, ci rafforza sotto tutti i punti di vista, perché Paolo Dell’Erba non è soltantanto consigliere regionale, ma è uno degli imprenditori più importanti che abbiamo in Puglia, e produce la pregiatissima pietra di Apricena esportata in tutto il mondo. Antonio Potenza è un sindaco che si è fatto rieleggere tre volte. È molto apprezzato dal suo elettorato e dai suoi concittadini di destra e di sinistra ed è di lungo corso, Mangiacotti la stessa cosa, e c’è una truppa di amministratori locali che entreranno con loro”. Impegni importanti li riguarderanno, fa sapere, lasciando intuire che probabilmente sarà affidato anche un ruolo nel partito tra i nuovi arrivati. Non si sbottona quando gli si chiede di quantificare, se non svelare, i prossimi ingressi: “A Foggia, presto, con il coordinatore provinciale Raffaele Di Mauro faremo una conferenza stampa in cui illustreremo nel dettaglio questa fusione con il gruppo di Capitanata al Centro e scoprirete l’elenco della truppa – afferma D’Attis rispondendo a FoggiaToday - Contestualmente, stiamo programmando a Foggia una iniziativa provinciale che coinvolge tutte gli iscritti e che presenta questo nuovo quadro, compresa la nomina del nuovo coordinatore cittadino di Foggia”.