Il centrodestra unito punta sul ritorno di Giannatempo per riconquistare la guida di Cerignola

Sarà Antonio Giannatempo, già sindaco di Cerignola, a sfidare il centrosinistra a sostegno dell'ex magistrato Francesco Bonito, Tommaso Sgarro, l'ex primo cittadino Franco Metta e Francesco Disanto. La candidatura a sindaco - appoggiata da tutto il centrodestra - è stata presentata quest'oggi davanti al Bistrò Cafè di Viale Roosevelt. Hanno partecipato i coordinatori locali e provinciali di Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e Udc.

Così il commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, e il vice commissario, il sen Dario Damiani: “Cerignola è un Comune importantissimo per la Capitanata e per tutta la Puglia, riferimento culturale e laboratorio politico del centrodestra da sempre, terra di Pinuccio e Salvatore Tatarella e primo centro ad essere espugnato nel 1993 dopo anni di sinistra. Per tutte queste ragioni, ancor di più, siamo contenti di poter proporre alla comunità una coalizione compatta e unita a sostegno del candidato sindaco Giannatempo. Forza Italia, insieme agli alleati, ha deciso di individuare un candidato radicato nei nostri valori comuni e condivisi e che ha già dimostrato capacità e competenza alla guida dell’amministrazione. Giannatempo è una proposta politica seria e autorevole, credibile e con una tradizione politica coerente nel centrodestra di cui è solido interprete. I dirigenti di Forza Italia, a cominciare da Antonio Grillo, sono una risorsa a disposizione di Giannatempo e della città e con loro costruiremo una lista forte e in grado di proporre il meglio. Ci auguriamo che, già nei prossimi giorni, le liste civiche e le realtà che hanno inteso fino ad oggi percorrere una strada diversa, vogliano intraprendere questa bella avventura con noi”.