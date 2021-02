Al Comune di Foggia torna l'ex assessore Bove: sostituirà temporaneamente Longo sospeso dalla carica

La temporanea sostituzione dei consiglieri comunali sospesi dalla carica, circostanza inedita per la città di Foggia, è disciplinata dall’art. 45 comma 2 del decreto legislativo n. 267/2000 (Il Tuel, Testo unico degli enti locali)

L’ex assessore Antonio Bove torna in aula da consigliere comunale di Foggia. Primo dei non eletti nella lista di Forza Italia, subentra a Bruno Longo per la durata della sospensione dall’incarico, disposta dal prefetto Raffaele Grassi il 10 febbraio a seguito dell’applicazione nei suoi confronti della misura cautelare degli arresti domiciliari.

La temporanea sostituzione dei consiglieri comunali sospesi dalla carica, circostanza inedita per la città di Foggia, è disciplinata dall’art. 45 comma 2 del decreto legislativo n. 267/2000 (Il Tuel, Testo unico degli enti locali).

La norma prevede che il Consiglio comunale affidi la supplenza per l’esercizio delle funzioni di consigliere al candidato risultato “primo dei non eletti” e fissa il termine di supplenza con la cessazione della sospensione.

Antonio Bove si era dimesso da assessore al Bilancio del Comune di Foggia a fine agosto, dopo la conferenza stampa di Matteo Salvini a Palazzo di Città che suggellò il passaggio alla Lega del sindaco Franco Landella, senza però circostanziare pubblicamente le motivazioni della sua decisione.

Con l’ingresso pro tempore di Antonio Bove, salgono a due i componenti del gruppo consiliare di Forza Italia, finora costituito dal solo Raffaele Di Mauro. Entrerà già lunedì 15 febbraio, quando all’ordine del giorno, tra le altre cose, è fissata l’elezione del presidente del Consiglio comunale dopo la revoca di Leonardo Iaccarino.