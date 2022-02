Partigiani per la Costituzione, 568 tesserati in 19 comuni in Capitanata: "Ci battiamo perché sia pienamente attuata"

Si è svolto questa mattina presso la sala convegni Formedil Cpt di via Napoli - alla presenza del presidente Michele Galante - il 15esimo congresso provinciale dell'Anci, l'associazione dei partigiani che in provincia di Foggia conta 568 tesserati ed è presente in 19 comuni. Nel segno dell'unità, dell'antifascismo e della rinascita, l'ex parlamentare della Repubblica e già sindaco negli anni Novanta di San Marco in Lamis, ha confermato la mission dei partigiani: lottare per la piena attuazione della Costituzione e per costruire una società capace di affrontare le disuguaglianze. Essere partigiani, a Foggia e in Capitanata, significa impegnarsi contro violenza e degrado, triste corollario di una presenza opprimente delle mafie.