La città non dimentica Ciavarella, il sindaco-medico morto per Covid: "Scomparsa assurda"

Due anni fa moriva l'allora sindaco di San Nicandro Garganico, Costantino Ciavarella. Medico di professione, fu stroncato dal Covid, virus contratto visitando un paziente. A 24 mesi dalla tragica ricorrenza, la comunità lo ricorda con affetto e immutata stima.

"Oggi ricorre il secondo anniversario dalla scomparsa del caro Costantino Ciavarella", ha ricordato l'attuale primo cittadino, Matteo Vocale. "Abbiamo fatto visita alla sua tomba, con un omaggio floreale a nome di tutta la Città. Il suo ricordo resta vivo tra noi, insieme al dolore per un scomparsa così repentina, assurda, incolmabile. Ho chiesto alla sua anima di intercedere per noi, per la sua città, affinché coltivi e rinnovi quella pace e quella serenità necessarie per progredire".