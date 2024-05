Alle Tremiti la prima donna aspirante sindaca: è Annalisa Lisci, obiettivo destagionalizzazione

Far diventare le Isole Tremiti “riferimento naturalistico di livello mondiale”: è il sogno di Annalisa Lisci, conosciuta ristoratrice e pescatrice, riferimento per gli amanti delle vacanze isolane, candidata alla carica di sindaco delle Diomedee.

“Abbiamo in passato celebrato l'ambiente e il turismo sostenibile, operato che è stato elogiato e sostenuto da tutti”, ricorda.

È la prima donna che aspira a indossare la fascia tricolore nell’arcipelago. Aveva già preannunciato che sarebbe scesa in campo in occasione delle Provinciali. Indicata dal consigliere regionale Sergio Clemente, è stata candidata nella lista civica del presidente ‘La Provincia sei tu’, prima volta di un candidato delle Diomedee.

“Sarò un Sindaco efficiente e suggeritore, capace di trasmettere la passione per il mare, l'amore per le isole e per i suoi abitanti – promette Annalisa Lisci -. Con l’esperienza amministrativa maturata negli anni, grazie al continuo appoggio dei miei concittadini, riuscirò a raggiungere la concretezza per tutti quei progetti che le precedenti amministrazioni hanno intrapreso. Mi riferisco ai fondi Pnrr, ai lavori pubblici, alla continuità territoriale e alla possibilità di garantire un futuro alle nuove generazioni, senza bisogno che abbandonino il nostro amato territorio. Attenzioneremo la sinergia con l’ente gestore dell’Area Marina Protetta, instaurando un rapporto di ‘do ut des’ affinché si garantisca la libertà degli isolani. Queste sono solo alcune delle tematiche che saranno al centro della nostra azione amministrativa”.

Presenta la sua squadra di candidati consiglieri come un mix di “esperienza e slancio giovanile”. La lista è ‘Progetto Tremiti Bene Comune’ e nel simbolo reca una Diomedea e un arcobaleno disegnato a matita.

“Sono affiancata da un gruppo coeso e preparato, pronto a dimostrare che il nostro progetto è esclusivamente volto al bene di Tremiti e dei tremitesi. Ci impegneremo con tutte le nostre forze e le nostre capacità per garantire i servizi essenziali: diritto alla casa, impiego e istruzione. Non dobbiamo pensare solo all'estate, seppur fondamentale per l'economia di tutti; la destagionalizzazione sarà un punto cardine nel nostro operato. Abbiamo già un'idea reale e concreta per lo sviluppo del turismo e la piena fruibilità delle bellezze naturalistiche e ambientali e vogliamo consolidare i primati già raggiunti in passato, con un lavoro di squadra e con un obiettivo unico: il bene comune”.