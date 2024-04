Anna Paola Giuliani ci prova nella sua San Severo: "Io da qui non sono mai andata via"

Giovedì 4 aprile, presso la sala di Viale Checchia Rispoli 2, i promotori del progetto “San Severo ritornerà bellissima', hanno incontrato i cittadini per condividere l’amore per San Severo e per tracciare insieme il futuro della città. "Parola ai cittadini è la chiave per sentirsi i veri protagonisti del rilancio, per delineare l’idea di una San Severo coraggiosa, sicura, attrattiva e bellissima che finalmente svolti pagina e ritorni ad essere la città dell’orgoglio dei sanseveresi, la città delle tante opportunità di sviluppo e di crescita per i giovani, per gli imprenditori, per i professionisti, per i cittadini tutti e che sappia dare risposte a coloro che vivono ai margini, ai concittadini più fragili ritrovando una comunità solidale, coesa e generosa".

L’evento ha registrato una grande presenza di pubblico e di referenti politici cittadini, provinciali e regionali delle forze politiche di centrodestra e movimenti civici. Tante le testimonianze che si sono susseguite, idee e spunti. Sono intervenuti i professori Massimo Cianciaruso e Maria Antonietta Franco, la sociologa ed educatrice Soccorsa Trombetta, Giusy Marracino, diversamente abile che ha raccontato la propria storia e della sua bambina.

La conclusione è stata affidata ad Anna Paola Giuliani, figlia dell'ex sindaco di San Severo e già assessore alla Cultura del Comune di Foggia, oggi in corsa per la candidatura a sindaco della città per il centrodestra unito. Giuliani ha sottolineato l’appartenenza a questa comunità di San Severo, dalla quale nonostante gli impegni professionali non si è mai staccata. "Qui lei, come tanti altri, ha deciso di costruire un futuro per i propri figli, e partendo dai loro progetti ha deciso di cercare di costruire insieme a loro una San Severo migliore".

Questo un passaggio dell'intervento di Anna Paola Giuliani: "Non era scontato che questa sala si riempisse così tanti e invece fa davvero tanto effetto vedere tanta gente. Il nostro desiderio è metterci al servizio della comunità. Io da San Severo non me ne sono mai andata, questa è la città dove sono nati i miei figli. San Severo è la città che mio padre ha amato, quando dico che ritornerà bellissima non sto dicendo che non lo è, ma penso agli anni in cui San Severo finalmente riuscì ad ottenere il riconoscimento di città, uno dei punti più alti della nostra storia, che parlava di comunità, che sapeva parlare ai cuori. Per parlare di San Severo devi amarla, rispettarla e tenerla a cuore. Non ci interessa parlar male di nessuno, ma parlare di qualcosa e dirvi perché abbiamo sentito forte il bisogno di mettere da parte il sé per andare incontro alle esigenze degli altri. Quando si ha un progetto, quando si ha una strada, diventa quasi una passeggiata di salute"