Angiola resta solo, lasciato da Rignanese con un WhatsApp: "Comportamento eticamente scorretto"

Si è detto “un po’ sottotono” il civico Nunzio Angiola dopo il benservito della collega Stefania Rignanese, che ha abbandonato il suo gruppo ed è passata per direttissima in maggioranza.

“Il nostro gruppo consiliare si è dimezzato, tutt’ad un tratto, come per incanto”. Ne prende atto e all’aula confessa di averlo appreso solo questa mattina, per di più tramite un messaggio WhatsApp, senza “un minimo campanello di allarme, senza alcun preavviso” e, soprattutto, senza alcuna discussione con lui e con il movimento politico ‘Cambia’, a cui sembrava aver aderito convintamente meno di un mese fa.

“Approfitto di questa occasione per chiedere scusa a tutti gli elettori che ci hanno elargito con grande generosità, per i valori che proponevamo, 7.500 voti a Foggia”, ha detto l’ex parlamentare, definendola una brutta pagina della storia politica locale.

All’inizio della seduta era visibilmente turbato. Armeggiava col telefono, con tono dimesso e, ogni tanto, lanciava uno sguardo dalla parte opposta. L’ex candidato sindaco, consigliere di opposizione, ha accusato il colpo. “Se la parola non ha valore in politica, allora è la politica che non ha valore”, dirà nel suo intervento a proposito del Ccr di viale Kennedy rivolgendosi all’Amministrazione, ma forse era un messaggio anche per la sua ex compagna di viaggio.

Sotto sotto se lo aspettava dopo l’addio del padre, Riccardo Rignanese, che lo aveva accompagnato nella corsa al Palazzo e aveva sostenuto il progetto FoggiaPiù, per poi congedarsi a gennaio. Oggi è vice segretario provinciale del Psi, e le sirene socialiste potrebbero ammaliare anche sua figlia.

“Qualche dubbio, qualche timore l'ho avuto - ammette ai microfoni di FoggiaToday -, onestamente, sin dal primo addio di Riccardo Rignanese, ma all'epoca Stefania mi diede ampia rassicurazione che avrebbe continuato a portare avanti questo progetto. E questo è stato, perché ha anche aderito al movimento politico 'Cambia'. Era al mio fianco in occasione della presentazione ed è intervenuta pubblicamente, in quella sede, esprimendo apprezzamento e la volontà di dare una mano”.

La notizia dell’incarico conferito a Riccardo Rignanese aveva insinuato qualche sospetto. “Qualcuno mi ha subito chiamato, presagendo una possibile evoluzione da parte di Stefania di questo tipo, ma io non ho voluto crederci, perché, per carattere, credo molto nelle persone”.

La voce tremula tradisce l’amarezza e la delusione, ma l’ex candidato sindaco mantiene il suo aplomb, senza scadere in facili accuse. La consigliera, in quel WhatsApp inviato oggi, annunciava il suo passaggio in maggioranza. “Per me è stato un fulmine a ciel sereno – afferma il consigliere Angiola -, una tegola che mi è caduta in testa senza alcuna avvisaglia, senza che mi abbia mai manifestato perplessità, dubbi, senza aver mai avanzato proposte di miglioramento, senza che abbia mai chiesto una riunione su questo specifico tema nel movimento politico ‘Cambia’. Negli ultimi tempi ha partecipato regolarmente alle riunioni”.

Sconcerto anche nel movimento politico che “ormai conta 100 iscritti, che hanno visto in questo atteggiamento un comportamento non rispettoso nei confronti degli altri 121 candidati, i cui voti sono stati necessari per farla scattare il Consiglio comunale. Non solo, ma un comportamento eticamente non corretto nei confronti dei 7.500 elettori, perché non fondato su solide ragioni politiche”.

Il leader del movimento politico ‘Cambia’ è visibilmente provato: “Sono umanamente dispiaciuto, perché io ci sto mettendo l'anima in questo progetto politico, mi sto impegnando veramente tanto per la città, piccoli obiettivi che stiamo portando avanti, però la cosa più importante è che stiamo pungolando, sollecitando, è questo il ruolo dell'opposizione. C'è una forte delusione dal punto di vista umano e, poi, secondariamente, dal punto di vista politico. Può succedere di abbandonare un movimento politico, però occorre entrare nel merito, approfondire, chiedere l’intervento di terzi, garanti, persone che possono mediare, ma tutto questo non è stato fatto”.

Avevano condiviso la stessa linea fino a pochi giorni fa. “Non si è mai discostata dall'indicazione che ho dato come capogruppo – afferma Nunzio Angiola -. Fino alla scorsa seduta, abbiamo portato a casa l'obiettivo della riapertura del Centro Palmisano, era lei la prima firmataria, e all’interrogazione avevamo lavorato insieme. Abbiamo sempre avuto un'idea comune, cioè quella che questa maggioranza dovesse essere stimolata, spronata, perché non stava lavorando bene. Avrei tollerato, capito, anche politicamente, il fatto di rimanere all'opposizione, sia pur fondando un gruppo autonomo, invece, oggi me la sono ritrovata nei banchi della maggioranza e questo mi ha sorpreso molto, perché non abbiamo mai avuto sentore del fatto che tutte le battaglie che abbiamo portato avanti finora non fossero animate dal desiderio di fare un'opposizione seria e costruttiva, perché eravamo insoddisfatti dell'operato della maggioranza”.

L’esperienza lo ha scottato, ma non ha perso lo smalto: “Mi sento più forte di prima, non mi piego. Vado avanti, anzi, queste esperienze mi rafforzano”.