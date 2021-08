Angelo Cera è tornato: sarà il candidato sindaco della coalizione 'Evviva! Sammarco'

L'ex parlamentare, già primo cittadino, scende in campo per le elezioni amministrative a San Marco in Lamis. Ad annunciarlo è il segretario comunale di Forza Italia, Michele Ruggieri

Sarà l’onorevole Angelo Cera il candidato alla carica di sindaco per la coalizione Evviva! Sammarco. A comunicarlo è il segretario comunale di Forza Italia, Michele Ruggieri, a margine della riunione tenutasi tra il partito di Berlusconi e l’associazione Evviva! Sammarco.

“Angelo Cera, oltre a essere una personalità politica di rilievo indiscussa, è tenace, caparbio e saprà, cosa non di poco conto, come muoversi. Tutte caratteristiche per guidare la Città di San Marco in Lamis che ha bisogno di una sterzata senza guardarsi indietro ma per proiettarsi verso il futuro - afferma Ruggieri - San Marco ha bisogno di uscire dal buio che l’ha colpita in questi anni, ora c’è da scegliere se continuare così e campare di aria oppure darci una mossa con una persona che è in grado di gestire la Cosa Pubblica senza interessi aprendola a tutti. Non abbiano più tempo - conclude - Tra chi pensa che il paese abbia raggiunto il fondo e chi, invece, che lo stia per raggiungere, l’opinione dominante è quella di una città alla deriva. Oggi la scelta del candidato a sindaco ci pone avanti una sola scelta: la svolta!”.