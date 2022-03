Ad Ascoli Satriano arriva il commissario prefettizio. Questa mattina, a seguito delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri comunali, di cui quattro di minoranza e tre di maggioranza (tra cui il vicesindaco Giusy Sciarappa), il prefetto di Foggia Carmine Esposito ha proposto al ministero dell’Interno lo scioglimento del Consiglio comunale, disposto la sospensione dell’organo consiliare e nominato il commissario prefettizio nella persona della dott.ssa Angela Barbato, per assicurare la provvisoria gestione dell’Ente fino alle prossime consultazioni elettorali che si terranno in primavera, attraverso le quali l’ormai ex sindaco l’avv. Vincenzo Sarcone proverà a riprendersi la fascia tricolore (qui l'intervista video).