Amministratore ‘confuso’ per l’elezione del presidente della Provincia: firma sia per Gatta che per Nobiletti

Ha firmato sia la candidatura a presidente della Provincia di Foggia di Nicola Gatta, sostenuto da tre partiti del centrodestra, che quella di Giuseppe Nobiletti, indicato dal centrosinistra. E così è saltata la sottoscrizione di un amministratore tra le 219 presentate a supporto della candidatura del sindaco di Vieste. Quella per il sindaco di Candela, infatti, era stata autenticata prima.

Lo strano caso dell’amministratore ‘confuso’ viene fuori dal verbale dell’Ufficio elettorale provinciale, presieduto dal segretario generale Giacomo Scalzulli e composto da Carmine Pecorella, Antonio de Leo, Maria Grazia Pacilli e Michele Tenace (con funzione di segretario), che oggi stesso, dopo la scadenza della presentazione delle candidature, ha provveduto a esaminarle e a verificarne l’ammissibilità.

La candidatura del centrodestra identitario incarnata da Primiano Di Mauro, sindaco di Lesina, come noto, è arrivata per prima. È accompagnata da 129 sottoscrizioni regolarmente autenticate. L’attuale padrone di casa, invece, è stato l’ultimo a presentarla, circa 40 minuti prima del gong. Risultano 220 le sottoscrizioni, e non 222 come riferito in un primo momento dal diretto interessato. Una volta riscontrata la circostanza della doppia sottoscrizione per più candidature, l’ufficio elettorale ne ha invalidata una e le firme regolarmente autenticate per Giuseppe Nobiletti scendono a 218. Poco male, perché il numero minimo era di 118 aventi diritto al voto. Non è dato sapere il nome dell’amministratore che ha firmato due volte, perché non è possibile visionare le sottoscrizioni, a meno di un successivo accesso agli atti.

Le tre candidature presentate sono state ammesse all’elezione prevista per il 29 gennaio, senza brutte sorprese per i partiti e le forze politiche. Domani, 10 gennaio, sarà sorteggiato il numero d’ordine in base al quale i nominativi dei candidati a presidente dovranno essere riprodotti sulle schede. Sono 782 gli aventi diritto al voto, sindaci e consiglieri comunali della Provincia di Foggia. Le operazioni di voto si svolgeranno domenica 29 gennaio, dalle 8 alle 20, nel seggio costituito nella Sala ‘Gabriele Consiglio’ della sede storica della Provincia di Palazzo Dogana.