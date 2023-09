Il foggiano Alfredo Viola è il nuovo Procuratore generale aggiunto della Corte di Cassazione

Alfredo Pompeo Viola, già sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, nonché segretario generale del Consiglio Superiore della Magistratura, nato a Foggia nel 1961, è stato nominato a Procuratore Generale Aggiunto della Suprema Corte di Cassazione.

Foggiano doc, sin dai primi anni della sua carriera, è stato in servizio presso il Tribunale di Foggia, prima quale sostituto alla Procura, dal gennaio 1994, e poi dal 2001 quale giudice, assegnato al settore penale. Nel 1998 ha svolto per alcuni mesi anche le funzioni di dirigente della Procura di Foggia. Dal novembre 2005 ha svolto le funzioni di sostituto alla Procura presso il Tribunale di Foggia, designato tra l'altro quale coordinatore del gruppo di lavoro “criminalità violenta”, per poi, dall’agosto 2006 al luglio 2010, svolgere le funzioni di componente del Consiglio Superiore della Magistratura. Nel novembre 2010 è stato quindi ricollocato in ruolo nell’ufficio di provenienza, e dunque alla Procura presso il Tribunale di Foggia.

Questo il commento del deputato della Repubblica, l'on. Giandiego Gatta di Forza Italia: “Non posso che esprimere al dott. Alfredo Viola i migliori auguri di buon lavoro per il prestigiosissimo incarico che ricoprirà con la nomina a Procuratore Generale Aggiunto della Suprema Corte di Cassazione. Siamo stati compagni di studio all’Università’, lo conosco bene e so che la sua cultura giuridica ed il suo spessore morale saranno senz’altro un valore aggiunto. Sono certo che un magistrato di grande esperienza come lui saprà lasciare il segno e dare un contributo significativo all’amministrazione della Giustizia. Un grande onore per Foggia e per tutta la Capitanata avere un suo figlio a ricoprire questo autorevole e delicatissimo incarico”