Foggia ha un nuovo segretario comunale: è il barese Mignozzi

E' l'avvocato 50enne di Bari Alfredo Mignozzi il nuovo segretario comunale di Foggia. La sindaca Maria Aida Episcopo ha firmato il decreto sindacale il 5 febbraio.

Venticinque le candidature pervenute a Palazzo di Città, che oltre ai curricula hanno svolto il colloquio l'11 e il 15 dicembre, il 9 e il 30 gennaio scorsi

L'avvocato classe '73 Alfredo Mignozzi - attualmente titolare della sede della segreteria convenzionata tra i comuni di Fasano e Bitetto - si legge nel decreto - è in possesso delle competenze tecnico-giuridiche e gestionali indispensabili per poter adempiere all’incarico di segretario del Comune di Foggia, in quanto confacenti alle caratteristiche della struttura gestionale e organizzativa della segreteria stessa.

Quando si insedierà prenderà il posto di Giuseppina D'Ambrosio.