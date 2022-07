Alessandro Fiore nuovo segretario cittadino dei Giovani Democratici di Foggia

Alessandro Fiore è il nuovo segretario cittadino dei Giovani Democratici di Foggia. L’organizzazione giovanile del Partito Democratico ha celebrato il suo congresso lunedì 11 luglio, nel nuovo circolo del Pd di via Matteotti dedicato a David Sassoli, che sarà inaugurato il prossimo 18 luglio con la partecipazione della vice presidente del Parlamento Europeo Pina Picerno.

Entrato nei Giovani Dem tre anni fa, Alessandro Fiore ha 24 anni, ha conseguito la laurea in Scienze Investigative all’Università di Foggia. Ora è iscritto al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Giuridiche della Sicurezza e studia per diventare esperto giuridico in materia di sicurezza e protezione dei dati personali, aziendali e di lavoro.

“La Giovanile Dem è una grande palestra che forma la futura e presente classe dirigente – afferma il segretario fresco di nomina - Guardiamo alla città e ai cittadini, guardiamo al cuore dei problemi per cercare, insieme, una soluzione. In questi anni, anche grazie al segretario uscente Gabriele Cela, abbiamo realizzato grandi iniziative e importanti proposte per la città, tanti dialoghi con le periferie che serviranno a contribuire alla crescita di Foggia ma soprattutto a dare una nuova immagine al Palazzo di Città. L'obiettivo della Giovanile – conclude Fiore - sarà sempre quello di aprirsi al dialogo affrontando, come sempre, i temi più importanti che riguardano la città di Foggia e il suo futuro”.