Il foggiano Conte rivendica la vittoria in Sardegna: "Il campo giusto". Furore: "Mi ricorda elezione di Episcopo"

Il Movimento 5 Stelle di Foggia esulta per la vittoria in Sardegna di Alessandra Todde, neo presidentessa della Regione. Mario Furore non manca di rimarcare il parallelo con Foggia: "Mi ricorda l'affermazione di Episcopo". Affermazioni elettorali che i pentastellati di Giuseppe Conte rivendicano con orgoglio: "Le abbiamo fortemente volute, scelte per incarnare i valori e il programma del campo largo progressista ed esprimere la totale distanza da metodi e persone espressione di una destra arrogante e preoccupata solo di difendere privilegi e smantellare le politiche di difesa delle fasce più deboli della popolazione"

Tuttavia, quello sardo, non era così largo. Anzi, mancavano i sostenitori di Azione (Foggia sarebbe stato il primo e unico esperimento) e gli esponenti della di +Europa. Il successo di Todde, arrivato al fotofinish, non era affatto scontata. Poche migliaia di voti le hanno permesso di essere la prima donna eletta alla guida della Regione Sardegna: "Questo risultato dimostra ancora una volta che con persone competenti e serie, con proposte concrete e realizzabili, si può vincere. Con coraggio e il contributo di tutti possiamo cambiare il destino dei nostri territori e del Paese" ha evidenziato Mario Furore.

L'esponente del M5S non ha battuto soltanto il candidato del centrodestra fortemente voluto da Giorgia Meloni, Paolo Truzzu, ma anche l'ex presidente Renato Soru. Conte e Schlein esultano per la vittoria insperata: "I cittadini sardi hanno chiuso la porta a Meloni e soci e l'hanno aperta all'alternativa" ha scritto il leader del Movimento ed ex premier, il foggiano Giuseppe Conte: "L'aria è cambiata. Non si vince sempre con l'arroganza" ha chiosato, aggiungendo che il successo è arrivato "con un 'campo giusto' con le altre forze politiche" perché "non servono ammucchiate, campi larghissimi e minati".