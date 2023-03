A Foggia arriva il ministro per la Disabilità

A conclusione del suo tour in Puglia, mercoledì 29 marzo, dalle 18 alle 19, farà tappa a Foggia il ministro per la Disabilità Alessandra Locatelli. L’occasione sarà utile per incontrare le delegazioni delle realtà associazionistiche foggiane e tutti coloro che quotidianamente sono impegnati sul campo sui temi della disabilità. L’appuntamento è presso la scuola di ballo per ragazzi disabili 'Lus Academy' di via Sant’Alfonso de Liguori n.ri 143/179/181.

Il momento sarà allietato da performance danzanti e da un intermezzo conviviale, tutto esclusivamente a cura di un gruppo di ragazzi affetti dalla sindrome dello spettro autistico. “Siamo lieti che il ministro faccia tappa a Foggia. La disabilità è tematica a cui come Lega siamo particolarmente sensibili. Tante sono le questioni sul tavolo e ritengo che un Ministero dedicato sia utile a superare quei gap che ancora oggi affliggono il settore e le famiglie” dichiara il segretario cittadino della Lega Antonio Vigiano.