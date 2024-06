Choc in Parlamento, preso a pugni il coordinatore in Puglia del M5S: "Vergognosa aggressione squadrista"

Per Mario Furore quella di ieri alla Camera dei Deputati nei confronti del coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, Leonardo Donno, è stata una "vergognosa aggressione squadrista"

Il deputato del M5S, nel tentativo di consegnare la bandiera italiana al Ministro Calderoli per contestare il disegno di legge sull’autonomia differenziata, è stato colpito dal collega in Parlamento, il leghista Igor Iezzi: "Gli esponenti della destra che cercano di minimizzare consigliamo di rivedere le immagini dell’aggressione che stanno già facendo il giro di tutto il mondo, dimostrando ancora una volta la vera natura di questa maggioranza. A Leonardo Donno va la nostra incondizionata solidarietà. Auspichiamo che la Presidenza del Parlamento prenda provvedimenti esemplari contro queste azioni squadriste che ricordano tempi bui della storia italiana".

Così Giuseppe Conte: "Siamo arrivati alle violenze dai banchi della maggioranza Meloni. Hanno aggredito il nostro Leonardo Donno perché ha portato il tricolore al Ministro Calderoli, perché diciamo no alla secessione dell'Italia firmata Meloni, Salvini e Tajani. È uscito in barella dalla Camera dei deputati. Giù le mani da noi, giù le mani dal nostro tricolore. Non passerete. Vergogna".