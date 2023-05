Aggredito Giuseppe Conte: l'ex Premier foggiano colpito al volto da un no-vax

Si è avvicinato con la scusa di stringergli la mano ma ha poi sferrato uno schiaffo all'indirizzo dell'ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e ora leader del Movimento 5 Stelle. A tendergli la trappola un no vax, immediatamente fermato dalle persone accorse per accogliere l'ex premier di Volturara Appula. Il grave episodio è accaduto questo pomeriggio a Massa, durante il tour toscano dell'avvocato foggiano.

"Grazie al Presidente Conte l’Italia ha mobilitato risorse economiche, sociali e culturali essenziali per rispondere ad una catastrofe senza precedenti e permesso che gli sforzi del nostro Paese fossero riconosciuti a livello mondiale. Gli italiani sanno che ha sempre agito con grande senso di responsabilità e che grazie al suo operato sono state salvate milioni di vite" il commento dei capigruppo di Camera e Senato del MoVimento 5 Stelle Francesco Silvestri Stefano Patuanelli.

Solidarietà è stata espressa dal gruppo consiliare pugliese dei cinquestelle: "Un episodio inquietante, che va condannato senza se e senza ma. In politica ci deve essere sempre spazio per il dibattito e il dissenso, ma la violenza è inaccettabile in ogni sua forma. In piena pandemia il presidente Conte ha preso decisioni che hanno salvato milioni di vite. A lui deve andare il nostro grazie"