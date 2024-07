Appalti pubblici, l'Amministrazione si affida alla Stazione Unica Appaltante della Provincia: "Ulteriore garanzia"

La sindaca Maria Aida Episcopo commenta così l'approvazione in Consiglio comunale sul punto all'ordine del giorno dell'adesione del Comune di Foggia alla Stazione Unica Appaltante dell’amministrazione provinciale, deliberata con 22 voti della maggioranza a favore, otto astenuti e uno contrario (Nunzio Angiola) tra i banchi dell'opposizione.

“L’adesione alla Stazione Unica Appaltante, insieme all’esternalizzazione dei concorsi da bandire per sopperire alle gravi carenze nella pianta organica e alla firma della Carta di Avviso Pubblico, rappresentava un impegno imprescindibile assunto davanti ai cittadini e all’opinione pubblica in campagna elettorale, fortemente indicativo della nostra volontà di perseguire la direzione all’insegna della legalità, della trasparenza e della normalità dopo il drammatico scioglimento della precedente amministrazione" ha detto il primo cittadino, che ha evidenziato come l'attuale dotazione organica dell’ente, da un punto di vista numerico e non qualitativo, "non offre infatti le necessarie garanzie in un ambito così delicato come quello degli appalti pubblici, e la scelta di ricorrere a una struttura di prossimità come quella dell’Amministrazione Provinciale è un’ulteriore garanzia per la comunità di un’attenzione ancora più elevata rispetto a qualsiasi possibile tentativo di condizionare le gare e permettere che interessi personali possano prevalere su quelli collettivi"

Episcopo ha comunque sottolineato che non si tratta di un ‘matrimonio sine die’. Infatti, spiega, "è previsto un recesso automatico in qualsiasi momento senza alcun costo aggiuntivo, e la nostra vigilanza sull’osservanza di tempi e modi sarà costante e attenta, con l’auspicio che la situazione interna al Comune possa presto cambiare e permettere il ritorno alla piena autonomia nel settore degli appalti pubblici".

Per la sindaca è stato fatto un passo importante, oltre che atteso: "Proseguiremo con una regolamentazione precisa anche degli appalti per lavori e servizi di pertinenza dell’ente benché sotto la soglia prevista fino a 500mila euro per lavori e 221mila euro per servizi. Il prossimo giovedì 4 luglio sarò a Roma all’Anac con il segretario generale Mignozzi quale Responsabile della Prevenzione, Trasparenza e anticorruzione, per siglare un accordo mirato a potenziare le procedure contro la corruzione nella pubblica amministrazione".

"Indietro non si torna, Foggia non lo meriterebbe e non lo tollererebbe. E confido nella collaborazione delle forze di opposizione in Consiglio comunale – che oggi si sono astenute o sono uscite dall’aula – perché non ci si può dividere su questo tema. Ringrazio tutte le forze progressiste per la coerenza e la compattezza mostrate in aula”.

Pe il gruppo consiliare dei Fratelli d'Italia, l'approvazione di oggi sarebbe un atto di natura propagandistica. "Uno strumento che condividiamo nel metodo ma non nel merito" si legge nella nota stampa. "Innanzitutto nessuna trasparenza né garanzia di impermeabilità in quanto le commissioni di gara saranno composte o da una terna di commissari, di cui due proprio del Comune di Foggia, o addirittura una commissione composta da un unico componente (nei casi delle procedure con il criterio del minor prezzo) che "da solo" può decidere le sorti di in appalto! Deleghiamo agli altri ma decidiamo sempre noi. Alla faccia della trasparenza! Commissari che dovranno essere pagati con soldi dei cittadini di Foggia in base ad una percentuale sull'importo dell'appalto stesso".

I meloniani in Consiglio comunale incalzano: "Inoltre, in base alla delibera, l'Amministrazione si riserva di svolgere comunque le procedure ogni qual volta lo riterrà. Per la serie...questo appalto me la vedo io, quest'altro mi piace meno e te la vedi tu. Per non parlare delle lungaggini note presso la S.U.A della Provincia visto che molti comuni limitrofi hanno abbandonato la stessa Stazione Unica per la burocrazia farraginosa con il risultato di bloccare le risorse pubbliche. Risorse che nel caso del Comune di Foggia in particolare i fondi del Pnrr sono già gestiti con estremo ritardo per incapacità politica e non amministrativa altrimenti non si sarebbero ottenuti i fondi per i progetti presentati. Abbiamo dato collaborazione proponendo di rivolgerci tramite indagine conoscitiva ad un ente terzo iscritto negli elenchi "di diritto" come la Consip, Invitalia, Provveditorato alle Opere Pubbliche o le Prefetture e non a guida politica come la Provincia dove guarda caso governa il centrosinistra".

Per i FdI, il capogruppo Claudio Amorese aggiunge: "Abbiamo proposto di esternalizzare anche l'affidamento delle gare cosiddette sotto soglia dove tramite gli affidamenti diretti spesso si annida il fenomeno corruttivo. Abbiamo proposto di esternalizzare tutti i componenti delle commissioni di gara. Tutte le nostre proposte sono state bocciate".