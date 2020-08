Il PD non ci sta, "atto di arroganza" del leghista Landella: "Vergogna politica, ci opporremo con tutte le nostre forze"

Le esternazioni del sindaco di Foggia e neo esponente del Carroccio - "da questo campanile oggi svetterà la bandiera della Lega", hanno fatto insorgere anche il PD di Foggia. Il segretario Davide Emanuele e i consiglieri comunali nel contestare "l'occupazione dell'aula consiliare per lo spettacolino del ducetto Landella e del razzista Salvini" che definiscono come "l'ennesimo atto di arroganza di un sindaco sfiduciato dal suo partito e costretto a trasformarsi in leghista per continuare a tenersi la poltrona", mostrano i muscoli: "Sul campanile del Comune continuerà a sventolare la bandiera della città".

Per i dem del capoluogo dauno "con lui migra un bel plotoncino di assessori e consiglieri comunali, i suoi fedelissimi portatori d’acqua e di voti. Il risultato di questa operazione trasformistica è duplice: umiliare gli elettori, che non hanno scelto un sindaco leghista; balcanizzare il Consiglio comunale, già ostaggio delle lotte intestine al centrodestra".

E ancora, denunciano, "la dignità del Comune è stata calpestata e sfregiata per regalare a Salvini un indegno spot elettorale a causa della mancata candidatura della cognata del sindaco, mica nell’interesse di Foggia e dei foggiani. E la citazione a sproposito della squadra di calcio della città ha reso ancora più squallido il duetto tra leghisti della prima e dell'ultima ora".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il PD promette battaglia: "Ci opporremo con tutte le nostre forze a questa vergogna politica e chiameremo la città democratica a mobilitarsi a tutela della propria dignità"