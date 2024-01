Bye Bye di Riccardo Rignanese ad Angiola: "Stefania mi ha detto che resta nel gruppo consiliare"

Riccardo Rignanese e l'associazione 'Nuovi Spazi' - che nelle quattro liste dell'ex candidato sindaco Nunzio Angiola ha portato in dote due candidati nel più ampio progetto 'Foggia Più', contribuendo all'elezione della consigliera comunale Stefania Rignanese (l'altro, Marco Aprile, è il primo dei non eletti), abbandonano il docente universitario: "Non condividiamo tempi, modi e metodi per la realizzazione di una nuova forza politica" evidenzia Rignanese.

Il neo consigliere ed ex deputato della Repubblica, si è affrettato a sentire Stefania Rignanese: "Mi ha assicurato che non ha alcuna intenzione di abbandonare il progetto e che rimane a tutti gli effetti nel gruppo consigliare 'Angiola Sindaco'. Stefania ha anche tranquillizzato tutti i componenti del comitato organizzatore del progetto #foggiapiù di cui lei stessa fa parte, i quali non hanno mai dubitato della sua coerenza e della sincera adesione al progetto".

Sulla presa di posizione di Riccardo Rignanese, Angiola conclude: "Mi auguro ritorni sui suoi passi"