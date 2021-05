Prefettura di Foggia, la Lega ringrazia Grassi e accoglie Esposito: "Noi a disposizione, c'è molto da fare"

"Nel suo ultimo giorno a Foggia, è con gratitudine e profonda stima che saluto il Prefetto Raffaele Grassi, per la dedizione, il coraggio e il profilo valoriale con cui ha operato sul territorio di Capitanata, terra che conosco da vicino, difficile e al contempo straordinaria, alla quale Grassi ha dato fortissimo impulso nel solco della legalità. A lui la mia più profonda e sincera gratitudine per l'inestimabile azione svolta e l'augurio di un buon lavoro a Padova, sede presso la quale è stato trasferito. Sono altresì lieto di esternare il mio più cordiale benvenuto al nuovo prefetto Carmine Esposito, certo della caratura professionale e morale che lo caratterizza e, pertanto, assolutamente convinto che la Capitanata potrà contare su un profilo forte e determinato, robustamente coadiuvato da una 'Squadra Stato' eccellente rappresentata attualmente dal questore Paolo Sirna, dal comandante dei carabinieri col. Nicola Lorenzon e da quello della guardia di finanza, col. Andrea Di Cagno. Sarà mia premura chiedere quanto prima al nuovo prefetto un incontro istituzionale per fare il punto della situazione e offrire la più totale e incondizionata collaborazione, mia personale e dell'intero partito che ho l'onore di rappresentare. C'è molto da fare. La politica ha l'onere di lavorare sodo accanto alle istituzioni per contribuire a elaborare proposte e soluzioni per riscattare questa terra e scriverne una nuova pagina di crescita e sano sviluppo" le parole di Massimo Casanova.

"Salutiamo sua eccellenza, il prefetto Raffaele Grassi, augurandogli buon lavoro nella sua nuova esperienza e ringraziandolo per la disponibilità e professionalità che ha sempre avuto nei nostri confronti, facendo sentire in questo territorio con grande forza la presenza dello Stato e delle Istituzioni per salvaguardare la legalità che ha assoluto bisogno di prevalere su qualsiasi altra logica. Auguriamo buon lavoro al nuovo prefetto, dott. Carmine Esposito, mettendoci immediatamente a disposizione per una trasparente collaborazione affinché i valori più puri e belli della politica possano realizzarsi" il commento di Daniele Cusmai.