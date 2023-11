Una donna per la “svolta” dell’Unione dei Cinque Reali Siti: Adalgisa La Torre guida la “ricostruzione”

Dal 27 ottobre scorso, l’Unione dei Cinque Reali Siti ha un nuovo presidente: è l’avvocato Adalgisa La Torre, sindaco di Ordona. L’incarico ha durata di tre anni ma, in ogni caso, cessa alla fine del mandato elettorale.

La sindaca era l’unica candidata, nessun altro collega si era fatto avanti. È stata eletta con otto voti favorevoli e un astenuto (quattro i consiglieri in carica assenti).

L’incarico di Umberto Di Michele, sindaco di Carapelle, che aveva guidato l’Unione dal 2019, era scaduto il 24 giugno. Nelle more della nuova nomina, era stato il sindaco del Comune di Stornarella, Massimo Colia, in qualità di assessore anziano, a svolgere le funzioni di presidente.

L’Unione dei Comuni dei Cinque Reali siti è stata costituita 15 anni fa, nel 2008, dai sindaci di Orta Nova, Carapelle, Ordona, Stornara e Stornarella, ma è entrata in funzione molto più tardi.

Il primo punto del documento programmatico del nuovo presidente è la ripartenza dell’Unione. I sindaci parlavano di rilancio, ripresa delle attività e ricostruzione già in occasione delle elezioni del 2020, quando si individuarono alcune criticità nei campanilismi, nella struttura burocratica e nel trasferimento delle funzioni.

L’allora sindaco di Stornara propose la figura di un manager che si dedicasse a tempo pieno all’Unione, secondo Colia, invece, l’Unione non aveva funzionato perché non era stato predisposto preliminarmente un progetto accurato delle funzioni e degli obiettivi. Ad oggi, le criticità rilevate non sembrano propriamente superate.

“Credo che il Covid abbia segnato una battuta d'arresto piuttosto brusca sulle attività dell'Unione – osserva la neo presidente Adalgisa La Torre - Io sono stata eletta sindaco in piena pandemia, nel 2020. Non è stato un periodo facile per noi sindaci già per la gestione delle emergenze, quindi immagino che il sindaco Di Michele, anche come presidente, abbia incontrato delle grossissime difficoltà, nonostante davvero si sia impegnato tanto”.

Lei riparte dalla promozione del territorio “attraverso la valorizzazione dei beni culturali”. Gli scavi archeologici di Herdonia sono indubbiamente la punta di diamante, e sono in corso “una serie di progettazioni che andranno presto a buon fine”, fa sapere il sindaco Adalgisa La Torre.

Ma nella sua lista dei principali attrattori dei Cinque Reali Siti ci sono anche il Palazzo ex Gesuitico ad Orta Nova, sede dell’Unione, i tratturi e i percorsi della via Francigena. “Da questo punto di vista, stiamo notando un certo sviluppo e stiamo facendo davvero rete tra i comuni”.

Altro nodo irrisolto è l’attribuzione di una serie di funzioni, appannaggio dei Comuni, e la nuova presidente crede sia arrivato il momento di dotarsi, per esempio, di un Ufficio Uma e un Ufficio Tributi centralizzato, uno Sportello unico delle attività produttive dell’Unione, e semmai di una struttura che si occupi di ambiente, per “tenere sotto controllo i vari incendi che si propagano soprattutto nel periodo estivo”.

In cima al suo documento programmatico compare anche l’istituzionale della polizia locale dell'Unione. “È importante, non sarà un percorso facile – ammette -, ma ci proveremo”.

Prima ancora di nascere, invece, la Centrale unica di committenza, che si occupa di gare e appalti, era già monca: sin dal principio, hanno aderito solo i Comuni di Stornara (capofila), Carapelle e Ordona. Orta Nova, ad oggi, fa riferimento alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni ‘Montedoro’, mentre Stornarella ha aderito alla Centrale Unica di Committenza del Tavoliere. E già questo non era buon segno. “Le scelte dei Comuni sono autonome, non ci può essere un obbligo ad aderire ad una Cuc piuttosto che ad un'altra. Non possiamo imporre agli altri Comuni di far parte di questa Cuc”, chiarisce la presidente.

Adalgisa La Torre sogna un Ambito Territoriale Sociale dei Reali Siti: “Secondo me, la creazione di un Ambito del Piano Sociale di Zona dei Cinque Reali Siti andrebbe valutata bene e proposta alla Regione. Noi, in questo momento, siamo con Cerignola, ma se ci contiamo, i numeri equivalgono al Comune di Cerignola. Sarebbe importante avere un Piano Sociale di Zona esclusivamente dei Cinque Reali Siti. In questo caso, i Comuni sarebbero, tra virgolette, obbligati dalla Regione a stare insieme. Ovviamente, è una valutazione della Regione e noi non possiamo, in maniera autonoma, costituire quest'Ambito. Però, credo che sia importante renderci autonomi, anche perché i numeri ci sono”.

Anche questa volta, la riorganizzazione dell’apparato burocratico è uno degli obiettivi del mandato. I conti sono in ordine a giudicare dall’ultimo bilancio, ma la cassa langue: ci sono circa 140mila euro. E allora, non si può far altro che intercettare finanziamenti. “Molto spesso l'Unione costituisce un valore aggiunto rispetto ai Comuni che partecipano ai bandi in forma singola, e piuttosto che fare convenzioni deve funzionare l’Unione. Le tecnostrutture dei nostri Comuni, sempre in sofferenza, verrebbero alleggerite”.

Una delle priorità che le sta più a cuore è il trasporto pubblico e il miglioramento dei collegamenti tra i centri dell’Unione. “Se uno studente deve andare a studiare a Carapelle, deve alzarsi alle 6 di mattina, prendere l'unico autobus per Orta Nova alle 7.10 e poi devi aspettare la coincidenza per Carapelle. Impensabile andare a Stornarella, si deve arrendere. Quindi, siamo orientati ad andare verso Foggia, quando magari abbiamo degli istituti altrettanto validi, molto vicini a noi”.

Sembra lontano lo spettro dello scioglimento dell’ente sovracomunale, per quanto non abbia raggiunto diversi obiettivi. “Si va nella direzione di una ricostruzione”, promette la presidente Adalgisa La Torre. “Adesso dobbiamo mettercela tutta – conclude - Ho bisogno dell'aiuto di tutti gli altri sindaci. Insieme, sicuramente, potremo dare una svolta all’Unione”.