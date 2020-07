Aboubakar Soumahoro, il leader "foggiano" della lotta al caporalato lascia l'Usb: si profila un impegno in politica

Aboubakar Soumahoro lascia l'Unione Sindacale di Base. Componente dell'esecutivo nazionale confederale, leader della lotta al caporalato e delle battaglie dei braccianti nel Foggiano, ha rassegnato le sue dimissioni irrevocabili. "La sua decisione non ci giunge del tutto inattesa: da tempo la sua internità ai processi decisionali collettivi del sindacato era andata scemando - scrive l'Usb - e sempre più il suo impegno si era realizzato attraverso altre forme. Ovviamente l'uscita di Abou dalla nostra organizzazione non è indolore, come non lo sarà per quel settore, i braccianti e il lavoro agricolo, che aveva il compito di seguire e organizzare e che fin qui ha seguito e organizzato con grande capacità e dedizione. Ma la Usb ha risorse importanti al proprio interno che potranno continuare nel lavoro avviato con Abou. Ad Abou - conclude l'organizzazione nella sua nota - non ci resta che augurare i successi che merita nel mondo in cui ha scelto di meditare camminando".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La scelta potrebbe essere dettata dall'avvicinamento ad un movimento politico, in cui si potrebbero sostanziare le nuove forme del suo impegno.