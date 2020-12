4 milioni di euro agli ambulanti pugliesi. Esulta la Lega: "Non poteva venire meno il nostro sostegno"

Nel Bilancio di previsione della Regione Puglia sono stati riservati anche 4 milioni di euro per gli ambulanti. Soddisfazione è stata espressa dal segretario provinciale della Lega Daniele Cusmai e dal consigliere regionale Joseph Splendido.

"Esprimiamo grande soddisfazione, quando vengono presentati punti a sostegno delle categorie più deboli e che in questa pandemia stanno soffrendo maggiormente la crisi economica come autonomi e partite iva, il sostegno della Lega non può venir meno in perfetta coerenza con quelle che sono le linee direttrici dell’impegno politico che quotidianamente profonde a sostegno di coloro che avrebbero bisogno di un’attenzione assoluta in considerazione dell’importanza che rivestono nel contesto socio-economico del nostro Paese"

Aggiungono Cusmai e Splendido: "Gli ambulanti sono stati dimenticati totalmente dal Governo e, anche in provincia di Foggia, hanno organizzato nelle ultime settimane diverse manifestazioni visto che in molti comuni i mercati sono stati sospesi, andando ancora di più ad incidere su una situazione già molto precaria. La Lega da sempre è al loro fianco e continueremo a proporre soluzioni e idee per garantire una migliore qualità della vita ai cittadini della Capitanata che ora, con la Lega in Consiglio Regionale, avrà sicuramente una voce in più".