Tecnologia avanzata ed esperienza: una nuova struttura ospedaliera al servizio dei foggiani

Il San Francesco Hospital, la nuova struttura del Gruppo Telesforo che raccoglie l’eredità delle Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco e del Centro di Ricerche Cliniche e Ormonali di via Rosati a Foggia, si estende su di una superfice di circa 10.000 quadri tra accettazioni, degenze, ambulatori, laboratori, diagnostica per immagini, sale operatorie, uffici e locali tecnici, ed è progettato per assicurare il massimo confort alberghiero per gli utenti e la massima efficienza nelle prestazioni erogate in regime di convenzione e non.

A disposizione degli utenti vi sono centinaia di parcheggi custoditi (compresi quelli dedicati ai portatori di handicap e alle donne in stato di gravidanza) e un grande parco di 4ooo mq in cui è integrata una piccola area fitness con giochi, scivoli e altalene pensate anche per i bimbi diversamente abili.

Il San Francesco Hospital è convenzionato con il SSN per ricoveri nelle branche di Cardiologia, Medicina generale, Chirurgia generale, Ortopedia e Traumatologia, Recupero e Riabilitazione Fisica e Funzionale ed esegue attività ambulatoriale e diagnostica nelle branche della Cardiologia, Chirurgia, Ortopedia, Urologia, FKT, Radiodiagnostica e Analisi Cliniche ed Ormonali.

Una branca, quest'ultima, dove gli investimenti del San Francesco Hospital nell’ammodernamento tecnologico sono particolarmente evidenti e permettono velocità e affidabilità impensabili fino a poco tempo fa. Tutto l’ospedale è collegato con il laboratorio di analisi che è in grado di fornire in tempo reale i referti in sala operatoria, nei reparti o negli ambulatori medici secondo le richieste. Le sofisticate attrezzature del San Francesco Hospital consentono inoltre al laboratorio analisi di dialogare con qualsiasi altro laboratorio nel mondo dotato della stessa tecnologia.

Al San Francesco Hospital si possono prenotare esami diagnostici, visite specialistiche e ricoveri sia in presenza sette giorni su sette, dalle ore otto alle 20, via centralino al numero 0881 17.70.111, o su whatsapp dove è possibile inviare direttamente la richiesta del medico di base al numero il 349 326 24 56. È possibile prenotare anche online sul sito intenet del Gruppo Telesforo.

Non necessita prenotazione invece la richiesta di esami del sangue. Il San Francesco Hospital esegue, non in convenzione, anche tamponi molecolari e antigenici oltre che test sierologici.