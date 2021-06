Le strutture RSA, la seconda casa per gli ultrasessantenni non autosufficienti e per pazienti affetti da Alzheimer

Una RSA è una struttura extraospedaliera che accoglie gli ultrasessantenni non più autosufficienti che necessitano di assistenza medica, infermieristica e riabilitativa. Strutture ricettive che mettono a disposizione del paziente una lunga lista di servizi per l’assistenza al paziente. Nella Rsa Universo Salute Don Uva di Foggia, è possibile trovare un’equipe multidisciplinare composta da medico specialista, psicologo, assistente sociale, coordinatore infermieristico, responsabile dei servizi sociosanitari, infermieri professionali, oss e fisioterapisti. Il tutto assecondato da servizi di esami specialistici quali il laboratorio analisi, radiologia e tutti i servizi che riguardano il benessere della persona.

In RSA si accede previa domanda alla PUA di residenza (Punto Unico di Accesso) tramite compilazione della domanda S.V.A.M.A. ( Schede per la Valutazione Multidimensionale delle Persone Adulte e Anziane) compilata dal M.M.G ( Medico di Medicina Generale). La PUA di residenza acquisisce la documentazione dopo la valutazione dell’ U.V.M. ( Unita’ di Valutazione Multidisciplinare) eseguita al distretto ASL di appartenenza e si procede al ricovero.

Una struttura, quella di Universo Salute Don Uva, può accogliere 120 pazienti, e si accede attraverso un percorso diviso in due fasi: la fase burocratica, svolta dalla famiglia del paziente attraverso la ASL di competenza che autorizza l’ingresso nella rsa. Superata questa fase, si passa all’accoglienza nella struttura, cercando di creare un ambiente familiare per ridurre al minimo il disagio.

Per info su Universo Salute Don Uva di Foggia si può chiamare al numero 0881 715111 o al numero verde relativo a tutte le strutture dell’Opera Don Uva di Puglia e Basilicata 800 64 23 34.