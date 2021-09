Il mercato al coperto del centro di Foggia, riapre dopo la pausa estiva: "Campagna Amica" continua con la sua linea a chilometro zero

Il mercato in centro "Campagna Amica", il punto vendita di Coldiretti, riparte con la stessa qualità con cui ci aveva lasciati per le ferie estive. I banchi del mercato sono destinati ai produttori che portano sulla tavola dei foggiani la qualità a chilometro zero.

Salumi, formaggi, vino e pescato. Ma non solo: a Campagna Amica si possono trovare anche prodotti lavorati e confezionati come il tartufo o prodotti per la cosmesi, sempre derivanti da materie prime naturali. Interessante è stata anche la dimostrazione di come si producono le mozzarelle, fatte a mano direttamente nel mercato di Coldiretti.