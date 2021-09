L'università di Foggia riparte con le lezioni in presenza e rilancia con dieci nuovi corsi

Il ventaglio di offerte formative della Unifg si amplia con dieci nuovi corsi. Il successo degli scorsi anni, con un incremento del 33% di iscrizioni rispetto al 2020, è il risultato di impegno e di crescita per l'Università di Foggia

L'Università di Foggia ha riaperto le porte e ripreso interamente le attività in modalità duale (in presenza e in streaming).

Un nuovo dipartimento e dieci corsi di studio in più arricchiscono la già ampia offerta formativa, cui si aggiungono dottorati di ricerca e master.

In totale, sono sette i dipartimenti ai quali ci si può iscrivere per cercare il proprio percorso di formazione di qualità: Economia, Economia Management e Territorio, Giurisprudenza, Scienze Agrarie Alimenti, Risosrse Naturali e Ingegneria, Studi Umanistici, Scienze Mediche e Chirurgiche, Medicina Clinica e Sperimentale.

Lo slogan dell’attuale campagna immatricolazioni è "Accorcia le distanze, scegli l'Università a misura di studente" e sta ad indicare il rapporto diretto docente-studente che l’Unifg è in grado di offrire come comunità.

Le iscrizioni al nuovo anno saranno aperte fino al 31 ottobre.

L'obiettivo per il nuovo anno è quello di eguagliare o superare il record di iscrizione dello scorso anno, durante il quale si registrò un incremento di iscritti del 33%. Il numero di immatricolati dello scorso anno fu di 3810.

Nel 2020, infatti, l’Università di Foggia è entrata nelle classifiche di alcune tra le maggiori agenzie internazionali di ranking. L’Unifg mostra le massime prestazioni nel campo della ricerca, ottenendo risultati importanti anche nel campo dell’internazionalizzazione e qualità dell’offerta formativa. Inoltre, proprio quest’anno, l'Ateneo dauno è entrato per la prima volta a far parte del ranking internazionale 'The Impact Rankings' sui temi dello sviluppo sostenibile.

L'Unifg, inoltre, si è classificata seconda nella graduatoria sulla didattica a distanza stilata dal Sole24ore, a testimonianza della qualità anche della modalità di erogazione online.