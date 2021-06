Il segreto per acquistare un’auto: rivolgersi a un professionista

Non è sempre facile trovare la giusta concessionaria in grado di fornire le novità più importanti del mercato. Ma esistono diversi professionisti in grado di esaudire i desideri

Prestazione perfetta, ottima tenuta di strada e qualità garantita. Tre caratteristiche sempre più ricercate dal consumatore. Non è facile trovare automobili che possano garantire queste prerogative, così come non è da tutti i concessionari la presenza di vetture che le garantiscano.

Oggi più che mai è necessario il confronto con un professionista del settore, che sappia fornire un’innata qualità del servizio accompagnata ad una capacità di vendita al di sopra della norma. Il professionista è in grado di accompagnare il cliente in ogni passo, sa consigliare un’automobile in base alle aspettative, ha ottime capacità di ascolto ed empatia unite a una voglia di regalare emozioni.

Una Concessionaria composta da professionisti

Ecco perché affidarsi alla Concessionaria G..Benevento Finauto non è un errore. Tutt’altro. Storico punto di riferimento in diverse zone del Sud Italia, la Concessionaria G.Benevento Finauto ha oggi più che mai lo sguardo rivolto al futuro nel tentativo di seguire il nuovo mercato attualmente orientato alla scoperta dell’ibrido e dell’elettrico: due vere innovazioni del nostro tempo.

Un sogno che è già realtà. Basta soffermare sul fiore all’occhiello della proposta: l’Audi Q4 e-tron, il primo sport utility elettrico compatto premium realizzato sulla piattaforma modulare elettrica MEB del Gruppo Volkswagen, che abbina dimensioni esterne contenute ad un’abitabilità di categoria superiore. L’Audi Q4 è la risposta da parte dello storico brand dei quattro anelli alla richiesta di soluzioni di mobilità green convincenti, all-inclusive e accessibili.

Tre i capisaldi di questo gioiello: attenzione verso i dettagli, fascino del design e innovazione tecnologica.

Audi Q4 e-tron: un’auto tecnologica

Un design moderno e minimale associato a nuove tecnologie. Ne è un esempio l’inedito volante multifunzione sportivo appiattito sia nella parte inferiore che superiore. Ed è dotato inoltre di una serie di comandi con funzione touch e a scorrimento.

Una delle soluzioni che più vanno a braccetto con la volontà di comfort e praticità è sicuramente la presenza di ergonomici e pratici portabottiglie ricavati alle estremità dei poggiabraccia. Il senso di leggerezza di quest’auto è inoltre reso dai sedili anteriori e dal design della console, uniti a uno spazio perfettamente strutturato.

Nel cruscotto è perfettamente incastonata una strumentazione digitale. I nuovi sedili sportivi con poggiatesta integrati ben sottolineano lo stile sportivo e premium dell’automobile, andando incontro alle volontà di assoluto relax da parte del cliente, durante le operazioni di guida.

Il tutto è quindi reso dall’estrema attenzione da parte dei costruttori Audi nelle soluzioni interne innovative e funzionali.

Dove trovare l’Audi Q4 e-tron

È possibile visionare e chiedere informazioni all’interno delle sedi Benevento Finauto di Foggia e Avellino. Una chicca esclusiva completa questa esperienza: Audi è l’unico brand che offre la possibilità di provare un modello 100% elettrico con il noleggio a breve termine, anche per un solo giorno. Oltre a ciò è possibile anche optare per il noleggio a lungo termine all-inclusive, comprensivo delle soluzioni per la ricarica e di tutte le altre offerte Audi in materia di servizi post-vendita, copertura assicurativa e assistenza. Per regalare al cliente un’esperienza completa, un percorso emozionale perfetto e performante.